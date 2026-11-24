Предприниматели Татарстана теперь могут оформить документы для получения льготной государственной финансовой поддержки в любом филиале МФЦ. Раньше для этого требовалось лично обращаться в Фонд поддержки предпринимательства республики.

В МФЦ можно подписать согласие на обработку персональных данных и запрос кредитной истории. Нововведение избавит предпринимателей, особенно из отдаленных районов, от необходимости ездить в офис фонда и сократит время на оформление документов.

При этом подать заявку на получение финансовой поддержки теперь можно дистанционно. Изменения реализовали Минэкономики Татарстана, Фонд поддержки предпринимательства и республиканский МФЦ.

Узнать о доступных мерах поддержки бизнеса можно по телефону Единого контакт-центра: 8 (843) 524-90-90.