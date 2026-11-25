В финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы – 2026», который откроется 30 ноября в Санкт-Петербурге, Татарстан представят 27 конкурсантов. В состав сборной республики вошли 63 человека, в том числе 27 конкурсантов и 27 экспертов. Подготовку команды координирует АНО «Центр развития профессиональных компетенций».

Татарстанцы продемонстрируют мастерство по 22 компетенциям в основной возрастной категории, по одной компетенции в юниорской категории и четырем – в индустриальном зачете. Наши конкурсанты покажут профессиональное мастерство в эксплуатации беспилотных авиационных систем, промышленной электронике, обслуживании оборудования, токарной работе на станках с ЧПУ, транспортной безопасности, медицине и педагогике. В индустриальном зачете республику представят в том числе специалисты Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова.

«Чемпионатное движение – один из инструментов повышения качества подготовки кадров для экономики Татарстана. В конкурсных заданиях отражаются современные требования к профессиональным навыкам специалистов. Наша задача – интегрировать этот опыт в образовательный процесс, развивать наставничество и укреплять взаимодействие колледжей с работодателями», – отметил генеральный директор Центра компетенций РТ Эмиль Губайдуллин.

В прошлом году финал чемпионата в Санкт-Петербурге принес сборной Татарстана 8 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей. В Татарстане сформирована инфраструктура чемпионатного движения, включающая 77 специализированных центров компетенций. В региональном этапе чемпионатного цикла 2025/2026 приняли участие 2 009 конкурсантов по 367 компетенциям. По итогам цикла 2025 года сборная Татарстана завоевала 243 медали и 72 медальона за профессионализм во всех зачетах.

В этом году финальные соревнования пройдут по 35 компетенциям. Итоги индивидуального, командного и международного зачетов подведут 5 декабря.