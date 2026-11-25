Фото: сайт главы Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил активизировать борьбу с людьми, занимающимися колдовством. Об этом он заявил в ходе прямой линии, отвечая на вопрос местной жительницы о том, можно ли усилить в республике борьбу с ведьмами и колдунами.

«Они очень гадкие люди. Соответствующие органы займутся ими и усилят работу. Как-то ко мне приводили женщину, от нее исходил такой запах, который мог бы отпугнуть даже джинна», – сказал Кадыров.

Чеченский лидер поручил республиканскому омбудсмену Мансуру Солтаеву лично заняться этим вопросом.