Фото: пресс-служба Минцифры РФ

Россияне смогут бесплатно проверить уровень цифровой грамотности и навыки работы с искусственным интеллектом до 13 декабря. Для этого на платформе «ЦифрАтест» открыли онлайн-тестирование.

Участникам предложат ответить на вопросы о работе с информацией, цифровых коммуникациях, информационной и финансовой безопасности, а также использовании ИИ. Тест не требует регистрации и занимает до 20 минут.

Вопросы адаптировали для разных возрастных групп — от школьников до людей старшего поколения. После прохождения теста пользователи узнают свой уровень цифровых и ИИ-компетенций, получат персональные рекомендации и именной сертификат с результатами.

На платформе также разместили бесплатные лекции и обучающие материалы о безопасности в интернете, защите персональных данных и современных технологиях. Кроме того, пользователи смогут пройти курсы по искусственному интеллекту от российских разработчиков и компаний, в том числе Яндекс Практикума.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов отметил, что проверка цифровых навыков поможет гражданам оценить свои знания и определить направления для дальнейшего развития. Генеральный директор Яндекс Практикума Илья Курмышев добавил, что бесплатные курсы позволят пользователям познакомиться с нейросетями и научиться применять их в повседневной жизни.

Результаты акции помогут оценить уровень цифровой грамотности и навыков работы с ИИ в разных регионах России. Эти данные планируют использовать при подготовке образовательных программ и принятии управленческих решений.