Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» пройдет 26 и 27 ноября в ИТ-парке имени Башира Рамеева. В программе запланированы встречи с представителями органов власти, мастер-классы, лекции и открытые дискуссии, сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

Участники смогут встретиться с министром по делам молодежи РТ Азатом Кадыровым, представителями Российского общества «Знание», Молодежного правительства Татарстана и Молодежного парламента при Госсовете республики. Молодые люди обсудят работу общественных объединений, зададут вопросы и представят собственные инициативы.

«На форуме мы хотим дать молодым людям возможность напрямую предлагать собственные инициативы представителям власти, получать полезные навыки и находить единомышленников. Отдельное внимание уделяем подросткам и детям. Им важно уже сейчас разбираться в цифровой безопасности, понимать основы финансовой грамотности и знать, какие возможности для развития есть в республике», – отметил Азат Кадыров.

Для свободного посещения будут доступны площадки по цифровой и финансовой грамотности. Форум «Концепция безопасности интернета» пройдет оба дня, а мастер-класс по управлению личными финансами состоится 27 ноября.

Кроме того, 26 ноября организуют «Форум маленьких героев». Дети расскажут о совершенных ими смелых поступках и обсудят значение своих историй.

В программу второго дня также войдут конкурс проектов студенческих научных обществ, стратегическая сессия Конгресса молодых ученых, открытая лекция по финансовой грамотности и творческие мастер-классы. Участникам представят молодежные возможности на 2027 год.

На форуме подведут итоги конкурса на разработку гимна и логотипа молодежи Татарстана. Завершат программу квиз «Молодежный контакт» и церемония награждения.

Участие в открытых мероприятиях бесплатное. Для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Проведение форума соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».