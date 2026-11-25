В домовых чатах в МАКС планируется внедрить искусственный интеллект, который будет верифицировать сообщения жителей и оценивать массовость проблем. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра цифрового развития республики Алексей Клонцак.

«Мы хотим туда повесить искусственный интеллект для того, чтобы он сообщения верифицировал. Чтобы мы могли оценивать массовость, то есть там по лайкам, по повторным сообщениям», – пояснил Клонцак.

Он привел пример: если три человека сфотографировали сломанный доводчик в подъезде, ИИ подтвердит проблему, и управляющая компания сможет отреагировать, не дожидаясь официальной заявки.

По словам замминистра, сейчас в республике создано порядка 15 тысяч домовых чатов, в которых состоят более миллиона жителей. «Все управляющие компании используют домовые чаты. Единственное, есть ограничение по домам с небольшим количеством квартир, но в основном они есть везде», – добавил Клонцак.