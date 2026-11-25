В рамках Всероссийского слета студенческих отрядов в Челябинске прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Труд Крут». Участниками стали более 600 представителей студенческих отрядов и подростков со всех федеральных округов России, а также Республики Беларусь и Кыргызской Республики. Татарстан в конкурсе представили 22 студента, сообщает пресс-служба студенческих отрядов РТ.

«Студенческие отряды сегодня – это высококвалифицированные специалисты, а не разнорабочие. Победы на таких конкурсах подтверждают, что профессиональная подготовка, наставничество и практика на предприятиях дают реальный результат. Мы готовим кадровый резерв для ключевых отраслей экономики, и работодатели это видят», – отметил руководитель Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев.

В номинации «Фармация» среди медицинских отрядов лучшим стал Ильяс Хаев – всего в летний трудовой сезон 2026 года в составе медицинских отрядов работали более 16 000 студентов, а на конкурсе они демонстрировали уход за пациентами в стационарных, поликлинических и домашних условиях, первую помощь в экстремальных ситуациях и фармконсультирование.

Сборная Приволжского федерального округа, в составе которой выступали студенты Татарстана, стала первой в общекомандном зачете по строительному направлению: в номинации «Общестроительные работы: армирование» второе место заняли Максим Архипов, Иван Никитин и Анастасия Заятуева, а в номинации «Охрана труда» третье место у Искандера Хазиева. Летом в составе строительных отрядов по всей стране было трудоустроено более 50 000 студентов.

Среди сельскохозяйственных отрядов первое место в номинации «Зоотехния» заняла Софья Зиновьева, третье место в номинации «Технология переработки продукции» у Дины Шайхутдиновой, а сборная ПФО по сельскохозяйственному направлению стала третьей в общекомандном зачете. Направление насчитывает более 18 000 участников, получивших официальный опыт работы на предприятиях АПК, более 5000 из них весной прошли дополнительное профессиональное обучение по 35 аграрным специальностям. В рамках конкурса участники проходили теоретический, творческий и практические этапы по шести компетенциям.

Среди производственных отрядов второе место в общекомандном зачете ПФО заняла сборная, в составе которой выступали студенты Татарстана; третье место в номинации «Оператор фрезерного станка с ЧПУ» у Данилы Чугунова, третье место в номинации «Чертежник-конструктор» у Дмитрия Спринского. Производственное направление – самое молодое и динамично развивающееся в движении, в этом году численность его участников превысила 6 000 человек.

В конкурсе среди медиаспециалистов, который в этом году впервые добавился в программу, второе место в номинации «Блогер РСО» заняла Сабина Ижбердеева. В финал вышли 30 школьников и студентов из разных регионов, они соревновались в двух номинациях: «Медиакоманда» – создание визуального контента о студотрядах и «Блогер» – продвижение движения студотрядов в личных блогах. Также студенты из Татарстана участвовали в конкурсе среди сервисных, путинных отрядов и отрядов проводников.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координируется Министерством по делам молодежи в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».