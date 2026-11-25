Фото: Герман Логвинов / La Primavera

Программа казанского камерного оркестра La Primavera «Звезды из Завтра» снова получила грант Президентского фонда культурных инициатив, на эти средства будет реализован 12-й сезон программы. О победе стало известно в день рождения оркестра, сообщили в пресс-службе La Primavera.

«Это лучший подарок к нашему дню рождения! Конечно, мы бы продолжили работу при любом исходе конкурса, но с грантом Президентского фонда мы сможем сделать гораздо больше», – поделился художественный руководитель оркестра и программы «Звезды из Завтра» Рустем Абязов.

В новом сезоне было подано рекордное количество заявок, почти 190, а первые прослушивания уже прошли в Казани, Зеленодольске, Арске и других городах Татарстана. По их итогам прослушиваний сформируется программа гала-концерта – в январе он пройдет в ГБКЗ имени С. Сайдашева и будет транслироваться на ресурсах оркестра и сайте «PRO.Культура.РФ». Прослушивания, а затем гала-концерты, также пройдут в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и Буинске.

Фото: Герман Логвинов / La Primavera

«Чтобы участвовать в программе «Звезды из Завтра» нужно очень много работать – и детям, и педагогам. Я рад, что уровень участников заметно растет из года в год. Это то, ради чего программа и была создана. Она служит развитию и сохранению традиций академической музыки России», – отмечает Рустем Абязов.

Всего за 11 лет существования программы в ней приняли участие более 7000 воспитанников детских музыкальных школ РТ. Лучшие участники программы получают профессиональную поддержку оркестра, а Рустем Абязов включит их в лист рекомендаций для специальных музыкальных учебных заведений и стипендиальных фондов, а также предложит номера ребят в федеральные телевизионные проекты и конкурсы.

Фото: Герман Логвинов / La Primavera

Кроме того, после участия в программе в распоряжении музыкальных школ и юных исполнителей остаются созданные для концертов оркестровки – это и классические произведения, и народные, в том числе, музыка татарских композиторов. Также они размещаются в нотной библиотеке на сайте оркестра La Primavera c открытым доступом.

Начиная с прошлого года все необходимые для работы и подготовки музыкантов материалы собираются на сайте программы – его создание стало возможным также благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив.