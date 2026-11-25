Оркестр La Primavera выиграл грант на новый сезон «Звезд из Завтра»
Программа казанского камерного оркестра La Primavera «Звезды из Завтра» снова получила грант Президентского фонда культурных инициатив, на эти средства будет реализован 12-й сезон программы. О победе стало известно в день рождения оркестра, сообщили в пресс-службе La Primavera.
«Это лучший подарок к нашему дню рождения! Конечно, мы бы продолжили работу при любом исходе конкурса, но с грантом Президентского фонда мы сможем сделать гораздо больше», – поделился художественный руководитель оркестра и программы «Звезды из Завтра» Рустем Абязов.
В новом сезоне было подано рекордное количество заявок, почти 190, а первые прослушивания уже прошли в Казани, Зеленодольске, Арске и других городах Татарстана. По их итогам прослушиваний сформируется программа гала-концерта – в январе он пройдет в ГБКЗ имени С. Сайдашева и будет транслироваться на ресурсах оркестра и сайте «PRO.Культура.РФ». Прослушивания, а затем гала-концерты, также пройдут в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и Буинске.
«Чтобы участвовать в программе «Звезды из Завтра» нужно очень много работать – и детям, и педагогам. Я рад, что уровень участников заметно растет из года в год. Это то, ради чего программа и была создана. Она служит развитию и сохранению традиций академической музыки России», – отмечает Рустем Абязов.
Всего за 11 лет существования программы в ней приняли участие более 7000 воспитанников детских музыкальных школ РТ. Лучшие участники программы получают профессиональную поддержку оркестра, а Рустем Абязов включит их в лист рекомендаций для специальных музыкальных учебных заведений и стипендиальных фондов, а также предложит номера ребят в федеральные телевизионные проекты и конкурсы.
Кроме того, после участия в программе в распоряжении музыкальных школ и юных исполнителей остаются созданные для концертов оркестровки – это и классические произведения, и народные, в том числе, музыка татарских композиторов. Также они размещаются в нотной библиотеке на сайте оркестра La Primavera c открытым доступом.
Начиная с прошлого года все необходимые для работы и подготовки музыкантов материалы собираются на сайте программы – его создание стало возможным также благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив.