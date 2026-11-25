Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с главой Центросоюза
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем Совета Центросоюза России Дмитрием Зубовым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и совместные проекты, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Встреча состоялась в Доме Правительства Татарстана. Участники рассмотрели вопросы дальнейшего взаимодействия, в том числе инициативы, направленные на обеспечение жителей населенных пунктов необходимыми товарами и услугами.