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Вице-премьер России Марат Хуснуллин выступил с инициативой безвозмездно выделять гражданам незанятые земельные наделы под частное домостроение. Для этого предстоит установить полный перечень свободных территорий, не связанных правами третьих сторон, внести их в кадастр и распределять под возведение индивидуальных домов. Предложение прозвучало на пленарном заседании Госдумы в ходе правительственного часа.

«Самый важный вопрос – это развитие индивидуального жилищного строительства. Мы подготовили инициативу, по которой все свободные участки, не обремененные правами, можно будет откадастрировать, выделить и предоставлять даже бесплатно при условии, что человек за три года построит жилье. Если не построит и не зарегистрирует, земля будет по кадастровой стоимости», – отметил вице-премьер.

Для сравнения: в Татарстане за январь – июнь 2026 года сдали 1,37 млн кв. м частного жилья – на 18,8% меньше, чем за тот же отрезок годом ранее. Несмотря на падение, республика удержала первую строчку в Приволжском федеральном округе по объемам ИЖС. Прежде зампред правительства РФ в числе причин замедления называл высокую ключевую ставку и сжатие ипотечного кредитования: по его подсчетам, за 2024–2025 годы выдача займов на индивидуальную застройку обрушилась на 70–80%.