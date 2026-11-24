О главных угрозах в сфере качества и безопасности продукции АПК, об исследованиях экспортной и импортной сельхозпродукции, ситуации с пестицидами в зерне и многом другом директор филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в РТ Татьяна Менликиева рассказала в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.





Татьяна Менликиева: «Хочу отметить, что практически весь валовой сбор зерна в Татарстане прошел через руки специалистов нашего филиала»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы проверили уже 5 миллионов тонн зерна. Цифра больше валового сбора»

– Татьяна Константиновна, по оценкам Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, в этом году был собран достойный урожай зерновых. Но есть вопрос о качестве этой продукции. Хотелось бы об этом поговорить сегодня.

– Да, действительно, по данным Министерства сельского хозяйства Республики Татарстан, собран очень достойный урожай – около 4 миллионов тонн. Погодные условия, конечно, сыграли свою роль, но все-таки урожай получился достойный и качественный.

На сегодняшний день мы проверили уже 5 миллионов тонн зерна. Могу объяснить, почему цифра больше валового сбора…

– Откуда еще миллион?

– Дело в том, что некоторые аграрии при сдаче партий зерна не сразу определяют его назначение. То есть они сдают партии, еще не решив окончательно, как будут их реализовывать, – на кормовые или пищевые цели. Также в наш филиал обращаются аграрии из соседних регионов: Ульяновской области, Чувашской и Удмуртской республик. Таким образом, у нас получилось пять миллионов тонн.

Хочу отметить, что практически весь валовой сбор зерна в Татарстане прошел через руки специалистов нашего филиала.

«По данным Министерства сельского хозяйства Республики Татарстан, собран очень достойный урожай – около 4 миллионов тонн» Фото: © «Татар-информ»

Если говорить о культурах, то, например, пшеница – «королева полей», как ее не упомянуть. Мы проверяли ее и в рамках обязательного государственного мониторинга, охватив практически весь собранный объем. Конечно, тут погода как раз таки роль сыграла: из-за дождей увеличилось количество проросшего зерна, количество падения. Поэтому в этом году больше зерна 5-го класса, нежели продовольственного.

Если взять подсолнечник, то мы уже проверили 400 тысяч тонн, это 90% от всей валовки. Подсолнечник у нас очень хорошего качества: высокая масличность (около 50%), кислотное число масла (КЧМ) тоже на уровне ГОСТов. Это неплохой подсолнечник, из которого в дальнейшем будут производиться подсолнечное масло и шрот, уходящий на экспорт. Также достаточно хорошего качества лен, который является экспортной культурой.

Не буду останавливаться на всех культурах, но основные, например ячмень, тоже соответствуют по качеству требованиям. Нельзя сказать, что у нас все плохо. Наши аграрии стараются: вовремя вносят удобрения, проводят необходимые мероприятия, поэтому урожай достойный.

– Вы назвали ряд культур, понятно, что номер один – это всегда пшеница. Есть ли тенденция к тому, что наши аграрии начинают делать больший акцент на другие культуры?

– Увеличились посевные площади рапса. Как я уже упоминала, подсолнечник и лен – это высокомаржинальные культуры. Аграрии действительно немного отходят от традиционных культур в сторону тех, которые можно реализовать на международные рынки или переработать, сделать продукты переработки. Тот же рапс: из него производят рапсовое масло и шрот, которые сейчас очень активно экспортируются в Китай.

«Увеличились посевные площади рапса. Из него производят рапсовое масло и шрот, которые сейчас очень активно экспортируются в Китай» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Должна быть полная прослеживаемость продукции от поля до прилавка»

– В России уже третий раз проходит государственный мониторинг пшеницы. Есть ли какие-то особенности этой процедуры в этом году?

– В этом году все прошло очень слаженно, без казусных моментов, которые бывали в предыдущие годы. Честно скажу, раньше было сложно донести до сельхозтоваропроизводителей необходимость соблюдения постановления Правительства РФ. Нам нужно было убедить их, что должна быть полная прослеживаемость продукции от поля до прилавка.

Сейчас производители уже с легкостью это понимают – формируют партии, наши сотрудники приезжают, отбирают пробы, привозят в аккредитованную лабораторию. Мы проводим исследования, вносим данные в систему «ГИС Зерно», и после этого производитель спокойно реализует партию.

– Какой объем планируется исследовать?

– В рамках госмониторинга должен быть исследован 100-процентный объем. На сегодняшний день мы проверили около 2 миллионов тонн (собрано 2,3 млн тонн пшеницы). Работу будем продолжать примерно до середины декабря, это ежегодная практика. К нам поступило 5 тысяч проб, проведено более 90 тысяч исследований. Это колоссальная работа, учитывая пиковую нагрузку в августе, сентябре и октябре. Для этого были, конечно же, наняты временные сотрудники, арендован дополнительный транспорт – работа велась слаженно.

– В 2023 году в татарстанском зерне наблюдалось повышенное количество пестицидов. Как изменилась ситуация с тех пор?

– В этом году выявлений стало меньше, но они есть. В нашу лабораторию поступило множество проб, мы провели 69 тысяч исследований на остаточное количество пестицидов. В 124 случаях зафиксировано превышение нормативов. Это немало. И это довольно серьезные препараты, вредные для животных и человека: имидаклоприд, тиаклоприд, лямбда-цигалотрин.

В пшенице был обнаружен пиримифос-метил. Этот пестицид используется, когда на элеваторах и хлебозаготовительных предприятиях проводят обработку зерна самостоятельно, не вызывая лицензиатов. У нас есть отдел обеззараживания, специалисты которого знают нормы применения препаратов для фумигации. Когда же предприятия фумигируют запасы от вредителей самостоятельно, в зерне накапливается остаточное количество пестицидов. 124 случая из 69 тысяч исследований – вроде бы немного, но в то же время такая проблема есть.

– Если вредные вещества обнаружены, какова дальнейшая судьба такой партии?

– Мы в обязательном порядке сообщаем об этом в территориальное управление Россельхознадзора по Республике Татарстан. Далее Россельхознадзор реагирует – либо направляет материалы в прокуратуру для назначения плановой проверки, либо выдает предостережения. Если в течение короткого времени накапливается три предостережения, назначается плановая проверка. В худшем случае продукция может подлежать уничтожению.

«На сегодняшний день мы отгрузили 311 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос в два раза» Фото: © «Татар-информ»

«В сравнении с прошлым годом экспорт зерна и продуктов переработки вырос в два раза»

– Мы знаем, что вы исследуете зерно, идущее на экспорт. В прошлом интервью мы уже обсуждали эту тему. Хотелось бы узнать подробнее: какие объемы сейчас направляются на экспорт из республики, какое это зерно и каково его качество?

– Для нас это всегда предмет гордости, учитывая, что весь экспорт зерна и продуктов переработки проходит только через наш филиал – в стопроцентном объеме. На сегодняшний день мы отгрузили 311 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос в два раза. Продукция экспортируется в 17 стран мира, всего 22 вида продукции, включая шрот, масла и зерновые культуры.

В этом году было оформлено и отправлено 143 теплохода. Из них 18 – это прямые поставки в Иран. Эта цифра тоже выросла почти в два раза по сравнению с прошлым годом.

Остальные теплоходы уходили по России с дальнейшей отправкой в страны назначения. Если мы говорим о Санкт-Петербурге, то оттуда теплоходы уходят практически во все страны Африки. Это новые для нас направления: Мозамбик, Бурунди. Мы выполняем все требования стран-импортеров.

Также в этом году открылись новые направления для пшеницы: Вьетнам, Латвия. В остальном все традиционно: Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Киргизия. Даже в страны Евросоюза, такие как Польша и Германия, несмотря на ситуацию, зерно отправляется.

Объем в 311 тысяч тонн, скорее всего, увеличится до конца года. Вся эта продукция прошла через руки наших специалистов, через строгий лабораторный контроль. На всю продукцию выданы документы международного образца. Каждая страна предъявляет свои требования: например, Ирану нужны сертификаты здоровья, радиологические сертификаты, полный пакет документов. Латвии, допустим, достаточно сертификата безопасности и качества. Мы все это проверяем и выдаем соответствующие документы.

– Мы говорим про экспорт пшеницы. А как обстоят дела с экспортом других культур, например подсолнечника или упомянутого вами льна?

– Лен уходит в страны Евросоюза и Беларусь. Ячмень идет исключительно в Иран. Горох экспортируется в Китай. Фацелия отгружается в Польшу. Подсолнечник напрямую не отгружается, экспортируются продукты его переработки – подсолнечное масло и шрот. Рапс тоже экспортируется в виде шрота и масла, в основном в Китай. Все это проходит через нашу проверку и сопровождается нашими документами.

– Каково качество этой продукции по результатам исследований?

– Продукция высокого качества. Требования стран-импортеров довольно строгие. Китай, например, предъявляет самые строгие требования. А сегодня он занимает очень хорошую позицию среди стран, куда мы отправляем продукцию. Соответственно, наша продукция качественная. Важно отметить, что в нашу структуру Россельхознадзора ни разу не поступало нотификаций от других стран о несоответствии продукции. Это говорит о том, что мы экспортируем качественную продукцию.

«Подсолнечник напрямую не отгружается, экспортируются продукты его переработки – подсолнечное масло и шрот» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы призываем использовать отечественную селекцию: наши семена, как правило, не содержат ГМО»

– Какие сейчас, на ваш взгляд, самые основные угрозы в сфере качества и безопасности продукции нашего агропромышленного комплекса? Где наибольшие риски и почему они возникают?

– Как мы уже говорили, первый фактор – погодные условия, но здесь мы повлиять не можем. И, конечно же, пестициды. Если агроном неправильно использует концентрацию препаратов, что довольно часто происходит, то это приводит к накоплению вредных веществ.

Третий огромный риск – семенной материал. Нужно знать, у кого и где его покупать. Мы призываем использовать отечественную селекцию: наши семена, как правило, не содержат ГМО, и мы проверяем их на отсутствие различных примесей.

И, конечно, человеческий фактор – знания и опыт самого агронома или сельхозтоваропроизводителя. Мы, как филиал, всегда поможем, если что.

– Исследуете ли вы продукцию, которая завозится к нам из-за рубежа? Какие виды?

– Да, в этом году к нам поступило около 3 тысяч тонн продукции из-за рубежа. В основном это салат айсберг, финики из Ирана. Овощи и фрукты (клубника, персики, сливы) поступают из Узбекистана и Киргизии. Пиломатериалы завозятся из Республики Беларусь.

– То есть даже их вы исследуете?

– Да, мы исследуем их на фитосанитарное состояние, наличие карантина. Проводим гербологические, энтомологические и гельминтологические исследования.

«В этом году к нам поступило около 3 тысяч тонн продукции из-за рубежа. В основном это салат айсберг, финики из Ирана. Мы исследуем их на фитосанитарное состояние, наличие карантина» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«К нам поступали даже чак-чак, хлеб, различные пирожки и бэлеши – производители хотят проверить их на пестициды»

– В целом как можно оценить масштаб работы вашего филиала? В тоннах, единицах исследований?

– Если брать только зерно нового урожая, то это 5 миллионов тонн. А с начала года, с января, объем гораздо больше – около 7 миллионов тонн. По количеству исследований: в прошлом году за весь год мы провели 250 тысяч исследований. В этом году, уже к октябрю, мы подошли к цифре 180 тысяч. Думаю, что мы этот год закроем с показателями большими, чем в прошлом году.

Количество проб и разновидностей исследуемой продукции становится с каждым годом больше. В этом году к нам поступали даже такие продукты, как чак-чак, хлеб, различные пирожки и бэлеши, – производители хотят проверить их на пестициды для декларирования. В большом количестве поступал картофель.

Также в этом году мы впервые начали работать по рекультивации земель: исследуем почву, отбираем пробы по ГОСТу, выдаем технические условия для дальнейшего использования земель. Количество исследований побочных продуктов животноводства (ППЖ) – по ним мы тоже в этом году значительно приросли.

– Количество ваших специалистов, их квалификация, лабораторная база – насколько они позволяют справляться с этим объемом задач?

– У нас мощная профессиональная команда. Каждый человек на своем месте, знает свою работу, как винтики в отлаженном механизме. Например, в прошлом году два сотрудника обучались в Китае, у них столько новой информации, много новинок для внедрения в работу лаборатории. Сейчас еще один сотрудник едет в Китай обучаться по карантину. То было обучение по ГМО, сейчас – по карантину.

Наши люди – профессионалы своего дела.

Лаборатория оснащена самым передовым оборудованием. Наши учреждения (ЦОК АПК) всегда стремятся к тому, чтобы человеческие ресурсы, оборудование и расходные материалы были на должном уровне. Мы же очень много закупаем: тест-системы, стандартные образцы…

– Это все отечественного производства?

– Аналоги есть, и надо сказать, что по ГМО мы хорошо работаем с отечественными аналогами. По пестицидам тоже.

Конечно, пока приходится закупать за рубежом, ожидание занимает много времени, но отечественные аналоги появляются, что радует. В этом году поступило новое оборудование – атомно-абсорбционный спектрометр. Он позволил сократить время проведения анализов. На мышьяк, ртуть и другие элементы время анализа сократилось с 12 до 5 часов.

«Лаборатория оснащена самым передовым оборудованием. Наши учреждения (ЦОК АПК) всегда стремятся к тому, чтобы человеческие ресурсы, оборудование и расходные материалы были на должном уровне» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Существуют «фантомные» лаборатории, которые вам «на коленке» за два рубля выпишут документы»

– Появились ли новые направления деятельности в этом или прошлом году? Какие задачи стоят на ближайшее будущее?

– В прошлом году мы прошли расширение области аккредитации на семенной материал и сейчас активно хотим работать в этом направлении. ППЖ, как я уже говорила, – побочные продукты животноводства. Почва у меня стоит в приоритете, потому что сейчас растет интерес к органической продукции, а здесь важен контроль почвы, важно знать, где органическая продукция выросла.

Мы отлично освоили карантин, расширили методики по качеству и безопасности.

Будем расширять перечень исследуемых пестицидов, а также добавлять анализ фталатов в маслах, так как этого требует Китай. Пока эти исследования приходится отправлять в Раменское, но в ближайшем будущем начнем проверять эти показатели сами.

– В этом году исполнилось 103 года с момента учреждения единой государственной хлебной инспекции. Ваша организация как правопреемник – какие новые импульсы к развитию она имеет в масштабах республики и страны?

– Государственная хлебная инспекция – правопреемник Центра оценки качества зерна, ныне ЦОК АПК. Если сравнивать, то работа ГХИ и наша нынешняя деятельность отличаются. Тогда были инспекторы на предприятиях, проверяли количественно-качественный учет. Сейчас это сошло на нет, поскольку предприятия перешли в частные руки, а раньше все было государственное. Надзорная функция перешла к Россельхознадзору, а мы – подведомственная организация, которая проводит исследования. В нашей республике филиал занимает значимую нишу. Например, декларирование – обязательная процедура: зерно невозможно реализовать без декларации о соответствии техническому регламенту. В этом году мы достигли охвата 80% всех сельхозтоваропроизводителей. Это много.

– Учитывая масштаб агропромышленного комплекса у нас в республике, это большой объем.

– Да, и это учитывая, что никто не отменял конкуренцию. Существуют различные «фантомные» лаборатории, которые вам «на коленке» за два рубля выпишут документы в тот же день. Несмотря на наличие таких псевдолабораторий, наш филиал пользуется высоким доверием со стороны партнеров.

Не могу не упомянуть обеззараживание. В республике общий объем пустых емкостей (ХПП, элеваторы, склады, силосы) составляет около 3,3 миллиона кубических метров. Наши сотрудники в этом году обработали 2,7 миллиона кубических метров. Это очень большой объем, который говорит о доверии. С нами хотят работать, к нам стремятся. Некоторые готовы ждать неделю, но работать именно с нами.

– Какие особенности выращивания зерна и других культур именно в Татарстане? В чем отличие нашей культуры производства от других регионов?

– Это сложный вопрос. Мне кажется, у нас все классически и традиционно. Я бывала во многих регионах России, выезжала в поля. Сказать, что у нас что-то сильно отличается, не могу. Все традиционно, все хорошо. Хотелось бы только больше солнца.

– Но это, к сожалению, не в наших силах. Мы знаем, что не все филиалы центра в регионах выдержали проверку временем. В Республике Татарстан, наверное, один из самых успешных филиалов в стране. За счет чего удалось этого добиться?

– Все филиалы нашего учреждения сильные. На сегодня их двадцать. Те, которых сейчас нет, были присоединены к другим подведомственным учреждениям в процессе укрупнения.

«От души хочется пожелать хорошей погоды, побольше солнечных ясных дней. Чтобы земля давала хороший, качественный и безопасный урожай» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Хочется пожелать аграриям хорошей погоды, побольше солнечных ясных дней»

– То есть они не ликвидированы? География сохранилась, просто структура другая?

– Совершенно верно. Наше преимущество – в слаженной работе с Министерством сельского хозяйства и территориальным управлением Россельхознадзора. Это очень важно. Мы умеем слышать друг друга, нет конфликтов, мы совместно выполняем задачи. Также важны оперативность и клиентоориентированность нашего филиала. Клиент, пришедший к нам, всегда знает, что получит реальные цифры: по белку, клейковине, пестицидам и т. д. Он получает протокол и понимает, что вырастил. Мы участвуем в разрешении спорных вопросов. Нас часто привлекают как независимую сторону. Бывает, что предприятие принимает продукцию по одному качеству, а мы после отбора проб и исследования показываем совсем другие результаты. Это и есть доверие.

– В завершение: что бы вы пожелали аграриям нашей республики в их профессиональной работе, особенно тем, кто связан с зерном, кто с вами больше всего коммуницирует?

– От души хочется пожелать хорошей погоды, побольше солнечных ясных дней. Чтобы земля давала хороший, качественный и безопасный урожай. От аграриев в этом плане зависит очень много. Конечно же, крепкого здоровья, мирного неба, учитывая нынешние реалии. Пусть дома и на работе всегда будет гармония. Всего самого наилучшего. А мы рядом, если что – всегда поможем.