Фото предоставлено Анастасией Шакировой

В Нижнекамске ученики гимназии №25 приняли участие в мастер-классе по изготовлению сухого душа и браслетов выживания для участников специальной военной операции. Кроме того, школьники написали военнослужащим письма со словами поддержки и подготовили рисунки.

Мероприятие организовали волонтеры группы «Добрые сердца». Они регулярно проводят такие занятия в школах и детских садах города, чтобы привлечь детей и подростков к помощи фронту.

Фото предоставлено Анастасией Шакировой

С изготовлением сухого душа некоторые ребята уже знакомы. Например, ученик гимназии Кирам Якупов рассказал, что раньше участвовал в такой работе и знает, для чего эти средства нужны военнослужащим.

«Сухой душ. Мыться. Они натираются этим лосьоном и трутся полотенцем», – объяснил школьник.

Фото предоставлено Анастасией Шакировой

Вместе с одноклассниками Кирам изготовил несколько коробок сухого душа. Ребята также учились плести браслеты выживания. После инструктажа волонтеров школьники справились и с этой задачей.

«Трудно, но нам объясняют», – поделилась ученица гимназии Яна Прокопьева.

Руководитель группы «Добрые сердца» Лариса Орлова отметила, что волонтеры постоянно сотрудничают с образовательными учреждениями.

«Со школами мы сотрудничаем еженедельно, практически каждый день. Нас приглашают в учебные заведения и детские сады. Мы показываем, как можно помогать, чтобы привлечь к этой работе как можно больше людей», – рассказала она.

Фото предоставлено Анастасией Шакировой

Еще одной частью мастер-класса стало написание писем военнослужащим. Школьники адресовали бойцам слова благодарности и пожелания поскорее вернуться домой. Некоторые ребята подготовили рисунки, на которых изобразили защитников, возвращающихся с победой к своим семьям.

«Желаю удачи, чтобы все было хорошо. И чтобы вернулись живыми и целыми», – написал в своем послании ученик гимназии Артур Конджария.

Фото предоставлено Анастасией Шакировой

Захар Коробков пожелал военнослужащим победить и благополучно вернуться домой, а Амира Яруллина – встретить Новый год рядом с родными.

Готовые изделия, письма и рисунки волонтеры передадут бойцам на передовую.

Фото предоставлено Анастасией Шакировой