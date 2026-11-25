Депутаты Горсовета Уфы на заседании 25 ноября утвердили введение туристического налога в башкирской столице. Сбор начнут взимать с 1 января 2027 года, сообщает «Башинформ».

В первый год его размер составит 3% от стоимости суточного проживания, в 2028 году – 4%, а с 2029 года – 5%. При расчете не будут учитываться сам налог и НДС, однако сумма не может быть меньше 100 рублей.

С докладом выступил заместитель главы администрации Уфы Евгений Чебаков. Он сообщил, что в реестр классифицированных средств размещения столицы включены 108 гостиниц, отелей и хостелов, которые подпадут под новое правило. По расчетам администрации, только в первый год действия сбора бюджет города пополнится почти на 92 миллиона рублей.

Также докладчик подчеркнул, что Уфа осталась одним из немногих городов-миллионников, где подобный сбор еще не введен. При этом в 2028 году в связи с проведением саммита ШОС ожидается увеличение потока делового туризма.

Депутаты поддержали проект: за введение нового налога проголосовали 26 человек.