В Лениногорске боец с позывным Хан, находящийся в краткосрочном отпуске, встретился с участниками волонтерской группы «С любовью и молитвами». Добровольцы передали ему маскировочные сети, медикаменты и продукты. К сбору помощи присоединилась и заинская группа «Заинск с Vами».

Во встрече также участвовал депутат и общественный активист Валерий Тигр. Он передал военнослужащему зимнюю одежду, термобелье и необходимые лекарства.

Группу «С любовью и молитвами» возглавляет Эльмира Уламасова. К работе она привлекла жителей 20 деревень Лениногорского района. Добровольцы вместе собирают посылки, изготавливают маскировочные сети и отправляют на передовую все необходимое.

Боец поблагодарил волонтеров за поддержку. Для него эта встреча стала возможностью лично пообщаться с людьми, которые помогают военнослужащим и ждут их возвращения домой.

Президент России Владимир Путин 3 декабря 2025 года на встрече с волонтерами движения «Мы вместе» отметил масштаб помощи участникам специальной военной операции и их семьям. По его словам, после начала СВО к этой работе подключились 630 тысяч человек.

Глава государства поблагодарил добровольцев за их вклад и подчеркнул, что их деятельность объединяет людей и служит примером для всей страны.