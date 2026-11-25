Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что выход GTA VI не произвел на нее впечатления. В беседе с Телеграм-каналом «Осторожно, новости» она призналась, что проект показался ей неинтересным.

По ее словам, она потратила около двух часов, чтобы разобраться в механиках, однако затем ей стало скучно. Мизулина подчеркнула, что не страдает игровой зависимостью, и ее довольно сложно увлечь виртуальными развлечениями. При этом в день премьеры она публиковала снимок с загрузкой новинки.

Глава Лиги безопасного интернета также напомнила о возрастном цензе игры. Она указала, что у GTA 6 стоит маркировка 18+, и решение о том, стоит ли несовершеннолетним погружаться в этот мир, должны принимать родители.