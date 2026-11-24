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Для обработки региональных автодорог в Татарстане заготовлено 360,4 тыс. тонн песко-соляной смеси. У подрядных организаций имеется более 1,1 тыс. единиц спецтехники. Об этом сообщил на брифинге в Доме Правительства РТ исполняющий обязанности директора «Главтатдортранса» Александр Куканов.

«Подрядные организации полностью обеспечены противогололедными материалами. Кроме того, имеется дополнительный запас материалов. Материалы размещены на 55 базах хранения по всей территории республики», – рассказал он.

По словам Куканова, на 191 снегозаносимом участке установлены сезонные временные дорожные знаки «Скользкая дорога» и «Ограничение максимальной скорости».

«Контроль за эксплуатационным состоянием автодорог ведется не только специалистами, но и с помощью 39 метеостанций, установленных на опорной сети автомобильных дорог регионального значения», – подчеркнул он.

Относительно платных трасс Куканов добавил, что для обработки автодороги Алексеевское – Альметьевск будет задействовано 50 дорожных машин, а второго этапа Вознесенского тракта – шесть единиц спецтехники. «Противогололедные материалы подготовлены в полном объеме», – заверил Куканов.