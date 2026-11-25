Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В День матери, 29 ноября, Национальный музей Татарстана и его филиалы проведут тематические мероприятия. В программе – лекции, мастер-классы, концерты и литературный вечер, сообщает Минкультуры РТ.

В главном здании Национального музея на улице Кремлевской мероприятия начнутся в 11:30 с рассказа «Мамины письма: история в марках», подготовленного совместно с Главпочтамтом. В 12:00 имиджмейкер Евгения Белякова прочитает лекцию о гардеробе современной мамы, а психолог Анастасия Белобородова в 13:00 проведет встречу о заботе о себе и сохранении внутреннего равновесия.

С 12:00 до 14:00 посетители смогут принять участие в творческих мастер-классах по изготовлению свечей, татарских украшений и открыток. В 14:00 состоится концерт «Музыка для мамы» с участием учащихся Средней специальной музыкальной школы при Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова.

Мероприятия также пройдут в филиалах музея. В Музее-мемориале Великой Отечественной войны организуют мастер-класс для матерей и жен участников СВО. В Литературном музее Габдуллы Тукая ансамбль «Дуслык» выступит с праздничным концертом «Һәрвакыт булсын әни». Начало – в 13:00, вход свободный.

В Доме-музее Владимира Ленина в 15:00 пройдет встреча «Мать Ульяновых», посвященная жизни Марии Ульяновой. В Музее Горького и Шаляпина в 16:00 прочитают лекцию о Екатерине Пешковой – жене Максима Горького.

Кроме того, Музей Евгения Боратынского проведет юбилейный вечер к 100-летию со дня рождения татарской поэтессы, прозаика и журналиста Гульшахиды Максудовой. Он начнется в 14:00.

В День матери в Национальном музее и его филиалах будет действовать скидка 50% на входные билеты. Также с 25 по 29 ноября посетители смогут отправить открытку маме: при покупке билета в главном здании музея им предоставят открытку и марку.

Программа мероприятий может измениться, отметили в Минкультуры РТ.