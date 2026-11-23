Фото: Федерация дзюдо РТ

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик в благодарственном письме поздравил министра спорта РТ Владимира Леонова с успешным выступлением воспитанников татарстанской школы дзюдо – Павла Заботкина и Антона Федина – с завоеванием бронзовых медалей на Открытом кубке ШОС.

Также он поблагодарил министра за внимание и поддержку, оказываемые развитию дзюдо в регионе, и выразил уверенность, что успех на кубке ШОС станет мощным стимулом для юных дзюдоистов и послужит дальнейшему укреплению позиций российского дзюдо на международной арене.

Открытый кубок ШОС среди юниоров и юниорок до 23 лет проходил с 11 по 23 ноября в Московской области. Он собрал сильнейших спортсменов из России, Беларуси, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и Камбоджи.