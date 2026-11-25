Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ.

Очередную партию гуманитарного груза весом 20 тонн доставили из Высокогорского района в зону специальной военной операции и город Лисичанск. В сборе помощи участвовали местные жители, предприятия, организации и волонтеры.

В состав груза вошли медикаменты, маскировочные сети, одежда, строительные материалы, бензопилы, шуруповерты, спальные мешки, продукты, крупы, овощи и сладости для военнослужащих. Также бойцам передадут письма от школьников района со словами поддержки и благодарности.

Помощь для жителей Лисичанска собрали, в частности, предприятия ЗАО «Бирюли» и «Куркачинское ХПП», а также неравнодушные жители района.

С начала специальной военной операции Высокогорский район совместными усилиями жителей, предприятий и администрации направил более 700 тонн гуманитарного груза.