Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Продолжается конкурс «Культурная столица Татарстана», на котором муниципальные районы представляют свои традиции, национальную кухню, народные промыслы, туристические маршруты и творческие коллективы.

По итогам конкурса один из районов получит звание «Культурная столица Татарстана – 2027» и сертификат на 3 млн рублей.

Конкурс проводят с 2023 года Министерство культуры Татарстана и Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ». Организатор – республиканский Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры.

В 2026–2027 годах презентации районов проходят с 4 ноября по 25 марта. Общий призовой фонд составляет 9,75 млн рублей.

Предварительный график презентаций в ЦУМе до конца 2026 года:

23 ноября — Сабинский район;

27 ноября — Мензелинский и Муслюмовский районы;

30 ноября — Зеленодольский район;

7 декабря — Высокогорский и Кайбицкий районы;

13 декабря — Новошешминский и Лениногорский районы;

16 декабря — Алексеевский и Атнинский районы;

21 декабря — Рыбно-Слободский и Арский районы;