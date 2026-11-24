Районы Татарстана представят свои традиции на конкурсе «Культурная столица»
Продолжается конкурс «Культурная столица Татарстана», на котором муниципальные районы представляют свои традиции, национальную кухню, народные промыслы, туристические маршруты и творческие коллективы.
По итогам конкурса один из районов получит звание «Культурная столица Татарстана – 2027» и сертификат на 3 млн рублей.
Конкурс проводят с 2023 года Министерство культуры Татарстана и Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ». Организатор – республиканский Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры.
В 2026–2027 годах презентации районов проходят с 4 ноября по 25 марта. Общий призовой фонд составляет 9,75 млн рублей.
Предварительный график презентаций в ЦУМе до конца 2026 года:
- 23 ноября — Сабинский район;
- 27 ноября — Мензелинский и Муслюмовский районы;
- 30 ноября — Зеленодольский район;
- 7 декабря — Высокогорский и Кайбицкий районы;
- 13 декабря — Новошешминский и Лениногорский районы;
- 16 декабря — Алексеевский и Атнинский районы;
- 21 декабря — Рыбно-Слободский и Арский районы;
- 26 декабря — Тукаевский и Алькеевский районы.