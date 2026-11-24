Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

Госкомитет Татарстана по закупкам за неделю объявил 31 закупку на общую сумму 897,7 млн рублей. Об этом сообщили на еженедельном совещании ведомства.

Самая крупная статья расходов – закупка молочной продукции для больниц, домов-интернатов и реабилитационных центров. На молоко, кефир, ряженку, творог и сыры направят 497 млн рублей. Еще 336,2 млн рублей предусмотрели на организацию питания в детских садах пяти районов республики.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

Кроме того, за 10,2 млн рублей для Республиканского центра независимой экспертизы Татарстана приобретут жидкостный хроматограф. Оборудование необходимо для повышения безопасности потребителей.

В числе других закупок – тракторы для сельских поселений, автомобили для бюджетных учреждений, услуги связи, топливо и ремонт пожарной сигнализации.

Председатель Госкомитета по закупкам Марат Зиатдинов отметил, что эффективность работы ведомства определяется не объемом контрактов, а тем, насколько закупки помогают улучшать жизнь жителей республики.