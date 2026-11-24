В Татарстане потратят 336 млн рублей на питание в детских садах пяти районов
Госкомитет Татарстана по закупкам за неделю объявил 31 закупку на общую сумму 897,7 млн рублей. Об этом сообщили на еженедельном совещании ведомства.
Самая крупная статья расходов – закупка молочной продукции для больниц, домов-интернатов и реабилитационных центров. На молоко, кефир, ряженку, творог и сыры направят 497 млн рублей. Еще 336,2 млн рублей предусмотрели на организацию питания в детских садах пяти районов республики.
Кроме того, за 10,2 млн рублей для Республиканского центра независимой экспертизы Татарстана приобретут жидкостный хроматограф. Оборудование необходимо для повышения безопасности потребителей.
В числе других закупок – тракторы для сельских поселений, автомобили для бюджетных учреждений, услуги связи, топливо и ремонт пожарной сигнализации.
Председатель Госкомитета по закупкам Марат Зиатдинов отметил, что эффективность работы ведомства определяется не объемом контрактов, а тем, насколько закупки помогают улучшать жизнь жителей республики.