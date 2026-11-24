Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Зимняя резина – для зимы. Все остальное – деньги в лужу» Артур Халилуллов Редактор «ТИ-Спорт»

23 ноября. На улице плюсовая температура, лужи, мокрый асфальт. И именно сегодня я, наконец, переобулся – снял летний комплект, поставил зимний. Это не капитуляция, это усталость. Месяц я держался из принципа. Но решение принял по своей воле, а не под давлением толпы или веяний моды с трендами.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Ты чего еще не переобулся?»: главный осенний вопрос страны

Этот вопрос мне задают все: родственники, друзья, коллеги. Стою на служебной парковке родной редакции еще на старте ноября. Наблюдаю одну и ту же картину: процентов 80 машин вокруг сверкают шипами и рассекают – именно рассекают, другого слова у меня для этого нет, по асфальту, на котором нет не только снега, но даже наледи.

И каждый раз, отвечая на это дежурное «почему ты до сих пор не поменял резину?», я вынужден объяснять базовые вещи – вещи, которые, по-хорошему, должны объяснять в автошколе, а не я – в колонке. Ладно. Объясняю. Еще раз.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зимняя резина называется ЗИМНЕЙ – не издевайтесь над ней

Зимняя резина называется зимней, потому что ее нужно использовать в зимние месяцы. Это не поэтическая условность и не название для красоты – это ее функциональное назначение. Она создана для сцепления с дорогой, на которой есть снег или наледь. Точка. Для всего остального она противопоказана.

Теперь смотрите, что происходит, когда вы в ноябре по сухому асфальту кромсаете дорогу шипами. Во-первых, зимний комплект стоит денег – приличных денег. Ездя на нем по мокрому и сухому асфальту, вы планомерно ее убиваете. И в тот момент, когда зимняя резина действительно понадобится: лед, мокрый снег, – вы уже лишитесь части шипов. Ваша «зимняя» резина перестанет зимой вести себя так, как должна. Вы купили инструмент для конкретной работы – и сработали его до нужного срока, мотая по лужам. Это не осторожность. Это деньги, выброшенные в лужу. В буквальном смысле.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мы сами ремонтируем то, на что жалуемся

Мне 44 года. И я прекрасно помню: еще лет двадцать назад большинство автолюбителей переобувались в конце ноября. Ровно так, как делаю сейчас я. Откуда проросла мода менять резину в конце октября – начале ноября, честно, не понимаю.

Мы обожаем ругать качество дорог: ямы, колдобины, вечный ремонт, перекопанные улицы. Но вот неудобная правда (и это во-вторых): шипы зимней резины тоже портят дороги. Бюджетные деньги, заложенные в асфальт, шипованная резина стирает – об этом знает любой дорожник, и споры о «шипованном износе» не утихают годами. Смотрите, какая красивая арифметика получается: катаясь на шипах по осеннему асфальту, мы разом портим дорогу, построенную на наши же налоги, и портим собственные шины. Двойной убыток. Ноль пользы. Зимы-то еще нет.

Откуда мода? У меня есть только одно объяснение, и звучит оно слегка конспирологически. Возможно, это просто выгодно. Шинной, так сказать, мафии, кровно заинтересованной в том, чтобы мы почаще покупали новые комплекты. Чем раньше страна дружно переобувается, тем быстрее стирается резина, тем раньше мы идем за новым комплектом. Осенний шинный ажиотаж – это не забота о вашей безопасности. Возможно, это такая бизнес-модель.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

Оговорка, без которой меня распишут в безответственности

Оговорка обязательна, и я ее делаю. Универсального рецепта нет, и огульно кричать «не переобувайтесь до декабря» я не буду.

Если вы регулярно ездите в ночное время – не вечернее, а именно ночное, пять-шесть утра, межгород, – меняйтесь в начале ноября и не слушайте никого. Ночью бывают минусовые температуры, после дождя – наледь, а на трассе это уже не вопрос ресурса шин, а вопрос жизни. Тут я спорить не собираюсь ни с кем.

Но если вы выезжаете из дома в девять утра и позже и возвращаетесь не позже 22–23:00, у меня для вас неприятная новость: аргументов в пользу переобувки до конца ноября не существует. Вообще. Ни одного. Не случайно и закон стоит на моей стороне: по правилам дорожного движения зимнюю резину вы обязаны поставить к 1 декабря.

Юридически – собственно зима в России начинается не в день первого снега и не по календарю астрономической зимы, а строго с 1 декабря и до конца февраля. Именно на этот период регламент Таможенного союза запрещает эксплуатацию машин на летних шинах: ездить на «лете» в декабре, январе и феврале нельзя – это уже нарушение, за которое положена санкция по статье 12.5 КоАП: предупреждение или 500 рублей.

А всё, что до 1 декабря, – лето для резины в юридическом смысле: вы можете переобуться хоть 30 ноября, хоть за час до полуночи, и никто к вам не придерется. Причем законодатель расписал границы зимнего периода не просто так – срок выбран не с потолка, а по фактической климатике: к декабрю зима в большинстве регионов действительно приходит.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Эксперимент, который меня чуть не переубедил

И чтобы никто не думал, будто я полагаюсь на авось, расскажу подробнее, как я на самом деле решаю этот вопрос. Я смотрю прогноз погоды. Доходило до смешного: на прошлой неделе в Казани ночью была минусовая погода. И однажды в девять утра термометр показывал ровно ноль. Думаю: ладно, сегодня на машине не поеду на всякий случай – мало ли.

Выхожу из дома в 9:15, иду к метро – и что я вижу? На асфальте лужи. Не лед. Не мокрый лед. Не мокрый снег. Просто лужи. По которым, напомню, мы все лето спокойно ездим на летней резине. И в этот момент честный человек обязан задаться вопросом: зачем я должен надевать зимние шины, чтобы скрести ими асфальт и стирать собственный комплект? Зачем? Покажите мне хотя бы один разумный довод – я готов его обсудить. Пока ни одного не показали.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

Стадный инстинкт на четырех колесах

Разумеется, ко всему нужно подходить с умом. Если в какую-нибудь будущую зиму в середине ноября встанет уверенный минус – со снегом или без, но в дневное время, – тогда вопрос переобувки можно рассматривать всерьез. Судья в этом споре один – погода и здравый смысл. Но никак не календарь. И не сосед по парковке. И не «а все уже переобулись».

Огульное следование моде – когда вся страна бежит в шиномонтаж чуть ли не в первых числах ноября, потому что «все уже переобулись», – это, простите за откровенность, просто глупо. Мы, взрослые люди с правами категории «B», годами терпим разрушенные дороги и разоренные комплекты резины – ради ритуала, в котором нет ни физического, ни юридического смысла.

Может, пора хотя бы в вопросе резины начать думать собственной головой? Зимняя резина – для зимы. Все остальное – для касс шиномонтажа и витрин шинных магазинов. Выбирайте, кем быть – водителем или клиентом.

Артур Халилуллов – редактор «ТИ-Спорта» – обо всем, что угодно, кроме мяча, шайбы и прочих метательно-бросательных снарядов.