Помощь по дому и совместное время казанские мамы назвали одними из самых ценных подарков от детей. Об этом говорится в исследовании бренда SOKOLOV, проведенном ко Дню матери среди более 1,2 тыс. женщин из крупных городов России, в том числе Казани.

45% участниц больше всего ценят помощь в делах, о которой они давно просили. Еще 44% отмечают желание детей проводить с ними время, а 42% – инициативу, когда ребенок сам замечает, что маме нужна помощь.

При этом для 46% опрошенных День матери – приятный повод получить знаки внимания. Еще 37% придают празднику особое значение и расстраиваются, если близкие забывают их поздравить. Только 18% не считают эту дату важной, поскольку ценят внимание семьи в обычные дни. Поздравления от мужей получают 53% женщин, а трети респонденток приходится напоминать супругам о празднике.

Самым желанным подарком мамы назвали совместные впечатления: поездку или поход куда-нибудь хотели бы получить 37% участниц. Косметику, парфюмерию и украшения выбрали по 11%, деньги – 10%, съедобные наборы – 9%.

Чаще всего дети дарят мамам цветы – об этом рассказали 38% опрошенных. Подарки, сделанные своими руками, и купленные в магазине вещи получают по 37% женщин. При этом 60% мам, которым дети хотя бы раз покупали подарки, считают, что те потратили на них не больше 3 тыс. рублей.

Многие женщины хранят памятные подарки от детей: рисунки, открытки и поделки есть у 60% участниц опроса, фотографии и семейные альбомы – у 50%, украшения – у 31%.

Отмечать День матери в этом году планируют 59% респонденток. 36% собираются провести праздник с детьми и партнером, еще 34% – в кругу семьи, включая мам и бабушек. По 13% участниц хотят обменяться подарками или встретиться с подругами, а 4% намерены отдохнуть в одиночестве.

Среди тех, кто не собирается праздновать, главной причиной стала нехватка времени – ее назвали 53% опрошенных. При этом 9% женщин, несмотря на отказ от празднования, все же ждут сюрприза от близких.