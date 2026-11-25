В стране заработал сервис предъявления прав с помощью национальной платформы МАКС, сообщили в Минцифры РФ.

Цифровой документ равнозначен бумажному, применять его можно по желанию.

Для этого требуется запустить мессенджер, открыть цифровой ID внизу экрана и выбрать нужный документ во вкладке «Транспорт». Чтобы QR-код проверялся без сбоев, необходимо подключение к интернету.

В министерстве уточнили: сведения в цифровой ID поступают из личного кабинета Госуслуг. Понадобятся подтвержденная учетная запись и загруженные на портал права вместе со свидетельством о регистрации.

В ведомстве добавили, что данные надежно защищены и воспользоваться ими способен лишь владелец документов.