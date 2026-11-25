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Председатель Госдумы Вячеслав Володин привел Татарстан в пример регионов, где водо– и теплоснабжением занимаются государственные предприятия, а не частные концессионеры. Он призвал федеральные власти поддерживать такие организации льготными кредитами и учитывать опыт регионов, которые отказались от концессионной модели.

На правительственном часе Володин отметил, что аналогичная система действует в Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, Казань отказалась от концессионеров не из-за высокого уровня благосостояния региона, а благодаря ответственному подходу руководства.

Спикер Госдумы также обратил внимание на условия предоставления федеральной поддержки. Сейчас инвестиции в модернизацию коммунальной инфраструктуры выделяют регионам при привлечении частных концессионеров. При этом государственные и муниципальные предприятия, которые самостоятельно отвечают за работу сетей, оказываются в менее выгодном положении.

Володин предложил пересмотреть этот подход и предоставлять таким организациям льготные кредиты. По его мнению, это позволит оценить эффективность государственной модели управления коммунальной инфраструктурой.