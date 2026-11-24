Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Мобилизованный из Буинска Радмир Муллин, известный среди сослуживцев под позывным Душегуб, приехал домой в отпуск. За плечами военнослужащего – служба на нескольких направлениях, потеря боевых товарищей и государственная награда. Во время встречи с журналистами он рассказал о фронтовой дружбе, поддержке земляков и о том, что помогает ему сохранять связь с родным домом.

Позывной Душегуб Радмир получил еще в «Казань Экспо», откуда военнослужащие отправлялись к месту службы. С тех пор у него появилось правило: не говорить «в последний раз». Однажды перед выходом на задание товарищ предложил ему угостить всех сигаретами «на прощание». Радмир поправил его: не в последний, а в крайний. По его словам, с того дня он старается не употреблять это выражение.

Первым местом службы для бойца стало Сватовское направление в Луганской области. Позже его подразделение находилось недалеко от Купянска. За время службы Радмиру пришлось пережить гибель близких сослуживцев. Он с особой теплотой вспоминает товарищей и командира, который также погиб при выполнении боевой задачи.

После одного из боевых эпизодов Радмира представили к государственной награде. Медаль «За боевые отличия» он считает особенно дорогой для себя. Однако главной для него остается память о людях, с которыми довелось служить.

Сейчас военнослужащий управляет беспилотными летательными аппаратами. По его словам, такие технологии стали важной частью службы на передовой. При этом, рассуждая о своей работе, он говорит прежде всего о товарищах и о том, ради чего продолжает выполнять поставленные задачи.

В родном Буинске Радмира ждут двое сыновей и близкие. Именно мысли о семье помогают ему особенно остро чувствовать ценность мирной жизни. Во время отпуска он также встретился с боевым товарищем Ринатом Кагармановым. Друзья, которые вместе прошли непростые испытания, смогли пообщаться после долгой разлуки.

Отдельно Радмир поблагодарил земляков за поддержку военнослужащих. Буинский штаб помощи он назвал надежным тылом. По его словам, бойцам важны не только необходимые вещи и техника, но и внимание людей, которые ждут их дома. Особое значение имеют детские письма со словами поддержки: «Солдат, ты герой», «Я верю, ты вернешься с победой».