Среди призывников один отобран для службы в Президентском полку, трое – в пограничных войсках ФСБ России. Еще один молодой человек направится в научную роту в Москве, а другой будет готовиться к службе специалистом правительственной связи.

Проводить новобранцев пришли представители религиозных конфессий – Баязит хазрат и отец Евгений, юнармейцы и учащиеся кадетской школы-интерната во главе с директором Александром Крайновым. Также ребят напутствовали председатель общественной организации ветеранов Вооруженных Сил, участник боевых действий Ленар Гараев и представители пограничных войск Бугульмы.

Военный комиссар Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов уточнил, что призывники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции. Срок службы составит один год и будет отсчитываться со дня убытия из Казани.