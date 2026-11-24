Более пяти тысяч работников стало меньше на предприятиях Набережных Челнов. Это одна из причин, по которым городской бюджет за девять месяцев 2026 года недополучил 800 млн рублей налога на доходы физических лиц (НДФЛ). О сложившейся ситуации на аппаратном совещании заявил мэр города Наиль Магдеев.

По данным начальника городской налоговой службы Дианы Сагетдиновой, за девять месяцев в бюджет Челнов поступило 5,9 млрд рублей НДФЛ. На сборы повлияли не только сокращение численности работников, но и более медленный, чем ожидалось, рост зарплат, а также уменьшение дополнительных стимулирующих выплат.

В докладе налоговой службы привели данные по 16 предприятиям. В общей сложности на них стало на 2 748 работников меньше. В частности, на «КАМАЗе» численность сотрудников сократилась на 949 человек. В компаниях «КРК» и «О2» – на 213 человек в каждой: в первой число работников уменьшилось с 227 до 14, во второй – с 221 до восьми.

Сокращение также зафиксировали на «Ремдизеле» – на 207 человек, в «Инделе» – на 181, в «Колеса Даром.ру» – на 145. В ТЛК «Экспресс Авто» стало на 115 работников меньше, в ТД «ИКМЕК» – на 113, в «Ячеистом бетоне» – на 107, в «Агросиле-Коммерции» – на 104.

Магдеев отметил, что часть работников переехала в соседний муниципалитет и трудится на особой экономической зоне «Алабуга». По его словам, речь идет примерно о пяти тысячах человек. Они продолжают платить НДФЛ в бюджет Татарстана, но эти поступления уже не направляются в бюджет Набережных Челнов.

Среди причин сокращения занятости мэр назвал высокую ключевую ставку, увеличение налоговой нагрузки и снижение спроса на машиностроительную продукцию, в том числе грузовые автомобили. Экономика города во многом связана с КамАЗом: крупные, средние и малые предприятия работают в единой производственной цепочке.

«Минус пять тысяч работающих ушло из экономики города Набережные Челны. Минус пять тысяч налогоплательщиков. Себя обманывать не нужно, благостную картинку рисовать не нужно», – подчеркнул Магдеев.

При этом, по словам мэра, резкого роста безработицы в городе нет: на одного зарегистрированного безработного приходится 16–17 вакансий. Однако увеличение числа занятых в малом и среднем бизнесе не компенсирует сокращение работников крупных промышленных предприятий, где зарплаты, а значит, и отчисления НДФЛ, как правило, выше.

Магдеев поручил усилить работу по сбору налогов, в том числе имущественных. По его данным, за 2025 год городу еще предстоит собрать 38% начисленных имущественных налогов. Срок их уплаты истекает 1 декабря.

Глава города также предупредил, что в этом году муниципалитет не сможет рассчитывать на привычный объем дополнительных доходов. Ранее ежегодно сверх плана поступало более 2 млрд рублей, которые направляли, в частности, на поддержку общественного транспорта, питание детей из многодетных семей и летнее трудоустройство подростков. В 2027 году, по словам Магдеева, городу придется особенно внимательно подходить к расходам.