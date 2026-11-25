Философ Александр Дугин выступил в защиту народной демократии на уровне местных поселений. Тем самым он подтвердил правоту Татарстана, который не пожелал переходить на одноуровневую систему местного самоуправления. Почему двухуровневая система управления является исторической формой народной демократии – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Александр Дугин: «Земские выборы, земское соучастие, в том числе в земских соборах, представляло собой элемент нашей русской подлинной глубинной коренной демократии»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дугин о народной демократии

Накануне на Международном муниципальном форуме в Москве философ Александр Дугин заговорил о народной демократии на уровне местного самоуправления.

«Управлять землей, организовывать землю – это задача тех, кто на ней живет», – отметил философ.

При этом Дугин четко разграничивает полномочия такой народной демократии: она должна решать только те вопросы, которые могут быть делегированы на местный уровень.

«Могут ли жители деревни решить, воевать нам с Западом на Украине? Конечно нет. Этот вопрос делегируется на более высокую инстанцию», – заявил Александр Дугин.

Философ также рассказал о существовавших до революции формах народной демократии – земствах и общинах.

«Земские выборы, земское соучастие, в том числе в земских соборах, представляло собой элемент нашей русской подлинной глубинной коренной демократии», – напоминает философ.

Фото: ru.wikipedia.org, Общественное достояние

Что такое прямая народная демократия

Такая форма демократии известна со времен Древней Греции. Она существовала в греческих городах-государствах (полисах), прежде всего в Афинах VI–IV веков до н. э. Полноправные граждане лично принимали законы и решения, а не делегировали эти полномочия выборным представителям.

Кстати, слово «демократия» происходит от древнегреческих demos (народ, гражданская община) и kratos (власть).

Высшим органом власти была экклесия (народное собрание), на котором граждане решали все важные вопросы. Заседания обычно проходили на холме Пникс под открытым небом, а позже – в театре Диониса. Основным способом голосования было поднятие рук, а решения принимались простым большинством голосов.

Прямая демократия работала благодаря компактным размерам полисов и личному участию граждан. Однако с ослаблением независимости греческих городов-государств, внутренними кризисами и возвышением Македонии в IV веке до н. э. афинская демократия пришла в упадок.

Народная демократия в дореволюционной России

Прямая народная демократия в виде народных собраний – вече – впервые упоминается в древнерусских летописях в 997 году.

В Новгороде и Пскове горожане настолько вошли во вкус, что сделали вече основным органом власти. Новгород сохранял вечевое правление до 1478 года, а Псков – до 1510 года.

На вече горожане сами решали, когда сеять, как распределять и хранить урожай, с кем и чем торговать, как сделать так, чтобы уплаченная князю дань не разорила их самих.

Фото: ru.wikipedia.org, Общественное достояние

Переход к представительной народной демократии

Земства появились в 1864 году в результате реформы императора Александра II. Они не входили в систему государственных органов и занимались хозяйственными и социальными вопросами на местном уровне.

Земская система имела два уровня – губернский и уездный. Так, в Казанской губернии действовали одно губернское и 12 уездных земств.

Распорядительными органами были губернское и уездные земские собрания, состоявшие из депутатов – гласных. Их избирали на три года. Выборы проходили по трем куриям: от землевладельцев, городских и сельских обществ.

После революции 1917 года думы, земские собрания и управы прекратили свою деятельность, а вся власть перешла к Советам. Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов начали создаваться на уровне губерний, уездов, городов и сел.

В 1930-е годы местное самоуправление было реорганизовано в рамках новой административной структуры: республика, край, область, район, город, село, деревня, колхоз.

Конституция СССР 1936 года закрепила Советы депутатов трудящихся в качестве органов государственной власти на местах – в краях, областях, округах, районах, городах и селах. В 1977 году с принятием новой Конституции СССР они стали называться Советами народных депутатов.

Формально Советы формировались на выборной основе, но фактически их состав определялся партийными органами.

Александр Дугин: «Управлять землей, организовывать землю – это задача тех, кто на ней живет» Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости

Демократия в муниципальных образованиях современной России

После принятия Конституции 1993 года в постсоветской России произошел окончательный демонтаж советской системы. В 1995 году был принят закон о местном самоуправлении (МСУ), который закрепил права муниципальных образований, определил их структуру и круг вопросов, находящихся в их ведении.

В 2003 году приняли федеральный закон об общих принципах организации МСУ, закрепивший двухуровневую систему местного самоуправления: поселения – на первом уровне, муниципальные районы – на втором.

На каждом уровне действовали свои представительные органы. Их избирало население на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. В отдельных случаях, предусмотренных законом, представительные органы формировались из депутатов нижестоящих муниципалитетов или представителей, избранных на сходах граждан.

Как видите, такая организация представительных органов муниципалитетов крайне близка к модели народной демократии. А сама двухуровневая система во многом напоминает механизм губернских и уездных земских собраний дореволюционной России.

Раис Татарстана Рустам Минниханов 28 ноября 2024 года на пятом заседании парламента республики подчеркнул необходимость сохранения двухуровневой системы управления Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Битва за двухуровневую систему

В 2025 году был принят базовый закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Первоначальный вариант закона предполагал повсеместный переход с двухуровневой системы местного самоуправления, при которой сельские поселения являются самостоятельными муниципалитетами внутри районов, на одноуровневую. В этом случае поселения становились бы частью муниципальных округов, теряя самостоятельность.

Соответственно, многие населенные пункты могли остаться без собственных органов управления и народного представительства. Это грозило отрывом населения от власти и ликвидацией принципов народного представительства «на земле». Над низовой народной демократией нависла серьезная угроза.

В отдельных регионах власти начали переходить на одноуровневую систему, что вызвало протесты населения. Например, в Красноярском крае жители ряда объединяемых районов вышли на митинги, а в Горном Алтае недовольные на время перекрыли Чуйский тракт.

В Татарстане идею обязательного перехода на одноуровневую систему местного самоуправления восприняли весьма критично.

В республике исторически действует двухуровневая система МСУ. В рамках муниципального устройства Татарстана образованы 39 городских и 872 сельских поселения.

При переходе на одноуровневую систему они должны были войти в состав муниципальных или городских округов, а их советы и администрации – прекратить существование. Это нанесло бы огромный удар по народной демократии на местах. Люди лишились бы привычного механизма решения своих повседневных проблем.

Раис Татарстана Рустам Минниханов 28 ноября 2024 года на пятом заседании парламента республики подчеркнул необходимость сохранения двухуровневой системы управления.

«Я в трех муниципалитетах работал в разных должностях, всегда опирался на сельсовет. Другой формы работы с населением у нас нет. Для регионов, где проживает мало населения, одноуровневая система, может быть, и подходит. Но для нас депутаты местного, поселенческого уровня нужны», – заявил Рустам Минниханов.

Принципиальная позиция Татарстана была услышана. Субъекты РФ получили право самостоятельно определять, переходить ли на одноуровневую систему с муниципальными и городскими округами или сохранить двухуровневую – с сельскими и городскими поселениями.

По данным «Ведомостей» за март 2026 года, 34 региона полностью перешли на одноуровневую модель, 15 регионов, включая Татарстан, сохранили двухуровневую, а еще 40 находятся в процессе перехода или используют смешанную систему.

Так что философ Дугин прав, говоря о том, что управлять землей, организовывать землю – это задача тех, кто на ней живет.