По иску прокуратуры суд обязал Минздрав Татарстана уволить главврача Черемшанской ЦРБ Лилию Муртазину в связи с утратой доверия.

Как рассказали в прокуратуре РТ, установлено, что Муртазина необоснованно начислила более 1,9 млн рублей стимулирующих выплат по двум совмещаемым должностям. Кроме того, во время проверки выяснилось, что она выплачивала своим родственникам завышенные премии и надбавки.

После проверки было вынесено представление об увольнении Муртазиной, однако Минздрав объявил ей лишь выговор. Тогда прокуратура обратилась в суд, который и обязал ведомство уволить женщину. Решение пока не вступило в законную силу.