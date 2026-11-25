Азат Акзамов родился во Фрунзе, но всегда мечтал вернуться на родину предков. В 2022 году он переехал в Казань по программе переселения, а спустя месяц после получения гражданства ушел добровольцем на СВО. Через несколько месяцев он получил тяжелое ранение. Сегодня ветеран играет в настольный теннис и мечтает стать чемпионом среди профессионалов.





Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

«Ощущения, которые я на себе испытал, попав под первый обстрел, сложно передать»

Дочери Азата Акзамова 21 год, она учится на врача в Калининграде. Именно ей первой он сообщил о своем решении пойти на СВО. Девушка не скрывала, что расстроилась, но приняла известие достойно и с гордостью за отца. Может быть, считает Азат, именно ее молитвами Всевышний сохранил ему жизнь.

«Это была осень 2022 года, в стране началась мобилизация, а я только получил гражданство. Я родом из Киргизии, по программе переселения коренных народов переехал в Казань. Здесь родилась моя абика с маминой стороны, она 1910 года рождения, преподавала в медресе, писала на арабском, говорила только на татарском. Дед по отцовской линии родом из Алексеевского района. Мои родители так же, как и я, родились в городе Фрунзе. Я всегда мечтал вернуться на родину предков. В августе 2022 года моя мечта сбылась. После переезда я сразу же встал на воинский учет. Пока проходил медкомиссию для получения военного билета, началась мобилизация, и я подался в добровольцы. На мое решение повлияли мои товарищи, они регулярно бывали в зоне боевых действий. Я еще в 2014 году планировал пойти, но не решался. А тут – мобилизация, понимал, что тянуть некуда», – вспоминает ветеран.

Его распределили служить в отдельную мотострелковую бригаду, которая базируется в Оренбургской области. Сначала его определили на должность стрелка, затем – гранатометчика. После завершения обучения его отправили на Сватово-Кременное направление.

«Мы находились в закрепах. Ощущения, которые я на себе испытал, попав под первый обстрел, сложно передать. Наверное, ни в одном фильме, ни в одной книге это невозможно описать и показать. Под тобой земля содрогается, сверху летят осколки, и ты понимаешь: еще чуть-чуть – и тебя не станет и, может быть, от твоего тела даже ничего не останется», – рассказывает Азат.

Вспоминает, что несколько раз рядом с ним разрывались мины, он получил легкие контузии, что сказалось на качестве зрения. В остальном ему, можно сказать, везло. Но 16 июля 2023 года он получил ранение. Эта дата стала его вторым днем рождения.

«Все было как в фильмах про Великую Отечественную войну»

«Я получил ранение, когда шло то самое контрнаступление. Они били по всем фронтам. Канонада не прекращалась – ни с их стороны, ни с нашей. Били из танков и артиллерии. Было не скучно – как говорится, тамада веселый и конкурсы интересные. Все было как в фильмах про Великую Отечественную войну. Меня подстрелили под утро. Тогда мы перебегали по открытой местности. Со мной был мой товарищ Гулак – это его фамилия и позывной, – он успел проскочить, а меня накрыла пулеметная очередь, но меня задела только одна пуля. У меня был разбит таз – пуля прошла мимо бронежилета и раздробила тазобедренную кость с левой стороны», – объясняет Азат.

К счастью, неподалеку были сослуживцы. Они смогли донести его до точки, где находились бойцы медроты.

«Несли меня человек пять. Нас ждали медики, группа эвакуации. Парни должны были вернуться в окопы, а группа эвакуации должна была меня доставить до госпиталя, но нас засекли и закидали гранатами. Я лежал на земле, так как не мог пошевелиться, смотрю наверх – над нами взрывается дрон. Я не сразу понял, как остался невредим. Оказалось, что товарищи прикрыли меня собой. Все осколки зашли в них. Тогда один человек погиб, пятеро получили ранения. Остальные успели отбежать, чтобы отвести дроны», – рассказывает Азат.

Добравшись до ближайшего укрытия, они стали дожидаться темного времени суток, чтобы пройти “по-серому”. В сумерках самое безопасное время: ночные дроны еще не летают, а дневные уже ничего не видят.

«Все время, пока мы выжидали подходящий момент, над нами кружили “птички”. Несмотря на тяжелое ранение, выдвигаться до госпиталя было слишком рискованно. Я не мог встать, таз раздробило, я потерял много крови. Я не мог даже встать на локти – сразу терял сознание. Потом, уже в госпитале мне объяснили, что у меня не хватало кровяного давления из-за потери крови. Хорошо, что медик успел остановить кровь вовремя», – отметил он.

Перебежками от одного укрытия до другого они все-таки смогли выбраться на безопасную территорию, и Азата доставили в госпиталь.

Самым тяжелым в зоне боевых действий, признается Азат, было терять сослуживцев, с которыми прошел огонь и воду

«Гулак примерно через два месяца погиб в Авдеевке. Получил тяжелое ранение, его доставили в госпиталь, но спасти не смогли. Последние месяцы на передовой мы провели с ним вместе: вместе копали окопы, вместе спали. Мы были настоящие напарники. Он родом с Западной Украины, его похоронили под Екатеринбургом. Я ездил к нему на могилу, познакомился с его мамой и сестрой. Это было очень тяжело, но я думаю, он бы хотел, чтобы мы встретились», – рассказывая об этом, Азат не сдерживал эмоций.

Самым тяжелым в зоне боевых действий, признается Азат, было терять сослуживцев, с которыми прошел огонь и воду. Азат пробыл на СВО семь месяцев, застал смену сезонов – слякоть, мороз, жару, комаров, которые нещадно кусали, жажду, когда даже траву ешь в поисках хоть какой-то влаги.

«Теперь моя цель – стать чемпионом на всероссийских соревнованиях среди профессионалов»

Ранение Азата оказалось очень серьезным: еще пара миллиметров – и были бы задеты нервы, артерии и внутренние органы.

«После эвакуации я три дня провел в реанимации, потом три месяца был лежачим, вставать не мог. Потом начал постепенно садиться, перемещался на инвалидной коляске, со временем начал вставать. Когда научился ходить, мне нужна была трость. Сейчас я в ней не нуждаюсь. И считаю, что я уже счастливый человек», – говорит ветеран.

Несмотря на тяжесть ранения, он считает, что ему повезло.

«Я вообще фартовый. Лотерейку покупаю каждый месяц, верю, что мне еще не раз повезет», – уверен он.

Азату пожизненно присвоили вторую группу инвалидности.

«После ранения у меня много ограничений, я не могу, допустим, по лестнице подниматься без поддержки. Но стараюсь держать себя в форме. Сейчас я занимаюсь в зале и стараюсь работать не на силу мышц, а на выносливость: я не добавляю веса в гантели, стараюсь делать больше повторений. Я на СВО понял, что главное – выносливость. Она мне всегда пригодится, даже сейчас, когда я уже не бегаю с оружием в руках», – уверен он.

После возвращения с фронта Азат увлекся теннисом.

«В августе на Кубке Раиса РТ я занял первое место на районном уровне – стал чемпионом по настольному теннису среди ветеранов СВО»

«Я еще ходил с тростью, когда начал играть. В этом году я уже начал заниматься профессионально. У меня есть тренер, мне предоставили его бесплатно от государства. В августе на Кубке Раиса РТ я занял первое место на районном уровне – стал чемпионом по настольному теннису среди ветеранов СВО. 3 ноября занял второе место на Кубке мужества, который прошел в Перми. Теперь моя цель – стать чемпионом на всероссийских соревнованиях среди профессионалов. Я хочу участвовать в соревнованиях среди инвалидов – там выше уровень, сильнее соперники. Они – профессионалы. В соревнованиях среди участников СВО в основном любители – многие, как и я, начали тренироваться после возвращения с фронта. Я чувствую, что уже вышел на более высокий уровень», – говорит он.

Помимо спорта ветеран принимает участие в воспитании молодежи, проводит уроки мужества в школах.

«Если не мы будем воспитывать наше подрастающее поколение, то за нас их воспитают другие, и нам это не понравится. Как в советское время, мы должны воспитывать патриотов, прививать им правильные, традиционные ценности, чтобы они не росли на том, что им впаривают в интернете», – отметил Азат.

«У него есть разные футболки – с юмором и смыслом: он надевает их, чтобы поднять настроение себе и окружающим»

В свободное время Азат выезжает на природу на своей «Ниве», рыбачит, занимается с тренером в бассейне, играет в шахматы. Пробовал нарды и метание ножа, но понял, что это не его занятие, принимал участие в киберспортивном турнире по Counter-Strike 2 среди ветеранов СВО. Считает, что в жизни нужно попробовать всё.

В планах на будущее – заняться бизнесом, хочет попробовать себя в грузоперевозках. Ему предстоит научиться водить строительную и грузовую технику.

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Физалия Никитина говорит о своем подопечном, что он очень общительный и светлый человек.

«С ним легко и приятно. Он заряжает всех вокруг – рядом с ним люди распрямляются, верят в себя, решаются на то, о чем раньше боялись даже думать, и просто улыбаются. Он любит пошутить и посмешить. У него есть разные футболки на все случаи жизни, каждая – с юмором и смыслом: он надевает их, чтобы поднять настроение себе и окружающим, и это у него отлично получается. Но за этой легкостью – стержень: он собранный, волевой, знает, чего хочет, и идет к цели, пока не добьется своего. Мы с Азатом прошли долгий путь – от тяжелого ранения и месяцев лечения, когда он заново учился сидеть и ходить, до возвращения в спорт и активную жизнь. Сегодня он регулярно участвует в различных мероприятиях от филиала фонда “Защитники Отечества”, старается ничего не пропускать, неоднократно занимал призовые места, в том числе стал абсолютным победителем муниципального этапа Спортивного Кубка Раиса РТ среди участников СВО по настольному теннису. Сочетание редкое: душа компании и человек дела. Я очень горжусь Азатом!» – говорит о нем социальный координатор.

Фотографии предоставлены Азатом Акзамовым