Износ небольшого рабочего колеса насоса может остановить целый участок производства. Час простоя одного насоса обходится более чем в 2,5 млн рублей. Через историю ремонта одной детали рассказываем о людях, технологиях и модернизации РМЗ «Нижнекамскнефтехима», который становится ремонтным центром СИБУРа.





Конструктор: от гаража к 3D-модели

Эта история началась много лет назад в гараже. Маленький Вадим вместе с отцом разбирал «копейку» и «Москвич-412» – пахло маслом, металлом и бензином, а папа терпеливо объяснял, какая деталь за что отвечает. Прошли годы, и сегодня Вадим Райманов – инженер-конструктор ремонтно-механического завода, который возвращает к жизни сложнейшее нефтехимическое оборудование.

Прежде чем что-то чинить, нужно понять, что именно сломалось. Насос разбирают, каждую деталь оценивают: можно ли ее восстановить или нужно изготовить новую. Именно здесь в дело вступает Вадим. Для рабочего колеса недостаточно просто зафиксировать факт износа – необходимо воссоздать его точную геометрию.

«Театр начинается с вешалки, а ремонт любого вышедшего из строя оборудования начинается с разработки конструкторской документации», – говорит он. На разработку документации уходит два дня. При этом комплектация может идти параллельно с проектированием, что дает резерв для сокращения срока еще на двое суток.

Для сложных деталей Вадим использует 3D-сканирование: изношенное колесо сканируют, получают цифровую копию, а затем конструктор превращает «угловатую» полигональную модель в гладкую производственную для станка с ЧПУ. «Чтобы изготовить деталь на токарном станке с ЧПУ, плоского чертежа недостаточно. Рисуется 3D-модель, и уже на ней пишутся программы», – поясняет Райманов.

Для импортного оборудования на заводе применяют реверс-инжиниринг – когда подбирают доступный российский аналог и изготавливают деталь своими силами, не имея исходной документации или чертежей. Это выгоднее, чем ждать запчасти из-за границы, что может занимать до полугода.

Навигатор: как превратить чертеж в металл

Дальше эстафету принимает технолог. Его зовут Илдус Юлдашбаев, и его задача – превратить конструкторскую документацию в конкретную производственную технологию: выбрать заготовку, оборудование, режущий инструмент, при необходимости оснастку и составить маршрут обработки.

«Конструктор определяет, что и из чего сделать; технолог – как; отдел планирования производства – где, когда и кому», – говорит Илдус. Для сложного колеса с криволинейными лопатками готовится управляющая программа для станка с ЧПУ.

Рабочие колеса (импеллеры) в насосах – это ответственные детали: они создают поток жидкости или газа и работают под нагрузкой. Главная технологическая особенность – сложная криволинейная геометрия лопаток, которую изготовить только на 5‑осевых фрезерных станках с ЧПУ.

Илдус подчеркивает, что, несмотря на то что на НКНХ около 8 тысяч насосов и 700 компрессоров, ремонт – это всегда единичное, неповторяющееся производство: каждый раз новая геометрия, другой материал, иная степень износа.

Как проверялась сталь

Чтобы убедиться, что металл ремонтируемой детали или новой замены соответствует нужной марке и стандартам, а также вовремя обнаружить скрытые дефекты, на РМЗ работает лаборатория неразрушающего контроля.

Разрушающий контроль – это совокупность методов испытаний, при которых металл подвергается нагрузкам, вплоть до разрушения или необратимого изменения свойств, для получения точных данных о характеристиках металла – его прочность, пластичность, твердость и другие свойства. После такой проверки образец уже нельзя использовать, но эти данные важны при разработки новых материалов и технологий их производств, при аттестации сварочных технологий и оценки квалификации сварщиков, при входном контроле материалов и сертификации готовой продукции.

Неразрушающий контроль позволяет найти трещины, коррозию и скрытые дефекты без повреждения объекта – например, с помощью ультразвука, рентгена или визуального осмотра. Его применяют для проверки трубопроводов, металлоконструкций и оборудования как на производстве, так и в эксплуатации.

Ее специалисты проводят химический анализ, испытания на прочность, изучают структуру металла, а также используют рентген, ультразвук, визуальный осмотр и цветную дефектоскопию. Когда деталь нужно проверить, переносной анализатор определяет состав металла прямо на месте. На специальных машинах проверяют его прочность и ударную вязкость, а под микроскопом определяют наличие микротрещин, пор и дефектов.

После исследований лаборатория выдает заключение: если металл соответствует требованиям, деталь можно ремонтировать или использовать. Если нет – ее заменяют или бракуют.

Как отмечает ведущий инженер лаборатории неразрушающего контроля Елена Тимофеева, благодаря модернизации лаборатории, которую провели в 2025 году, проверки стали быстрее и точнее. «Если раньше анализ состава металла занимал один-два дня, то теперь современные приборы – твердомеры, рентгеновские аппараты, система цифровой радиографии – позволяют получить результат значительно быстрее, в том числе непосредственно на детали».

Время цеха

После того как технолог определит метод ремонта детали, ее передает на механическую обработку. Здесь особенно заметна модернизация РМЗ, которая завершена на заводе в этом году. Еще недавно он работал преимущественно на аналоговом оборудовании: только в 2023 году здесь насчитывалось около 970 станков, большинство из которых были устаревшими.

Сегодня им на смену пришли 144 высокоточных станка с ЧПУ, а вместо 229 разрозненных мастерских создается 21 современный производственный участок. Скорость отдельных операций выросла в 7–40 раз, номенклатура изделий – в 2,5 раза, объем ремонта и изготовления деталей – на 65%.

Именно на станке ЧПУ превращают цифровую модель детали в физический объект, автоматически управляя движениями инструмента и режимами обработки.

«Раньше мы работали в холодном помещении, с транспортом тоже было не всегда удобно. Теперь, конечно, многое изменилось – благодаря новым станкам условия работы очень понятные и комфортные. Плюс – социальные гарантии солидные – например, мне лазерную коррекцию зрения сделали, отдых в «СИБУР-Юг» предоставили», – отмечает работающая на РМЗ уже 15 лет фрезеровщица участка по механической обработке Ландыш Гаптреева.

Ремонтный хаб СИБУРа

Когда все детали готовы, начинается сборка: восстановленные и новые элементы соединяют в единый агрегат, проверяют его работу и передают производству.

Однако главный результат зависит не от скорости самой сборки, а от того, насколько слаженно выстроены предыдущие этапы. В обновленной схеме ремонта деталей на РМЗ часть операций выполняется параллельно – например, комплектация начинается одновременно с подготовкой документации.

В итоге продолжительность ремонта сократилась с 36 до 14 дней – более чем в два раза. Такого результата удалось достичь за счет эффективного распределения складских запасов металла и сокращения времени для закупок материалов.

Как отмечает заместитель директора завода Владимир Шилов, чей путь начался в Красноярске в ракетно-космической отрасли: «По сравнению с космической отраслью – это небо и земля. В плане корпоративной структуры СИБУР значительно опережает: от системы обучения и корпоративной культуры до общего подхода к управлению. Мне особенно импонирует, что здесь во главу угла ставится человек и сотрудник».

Масштаб модернизации меняет и географию работы РМЗ. Если раньше завод обслуживал прежде всего потребности «Нижнекамскнефтехима», то сегодня он постепенно превращается в ремонтный хаб для других предприятий СИБУРа. Так, оперативно по запросу коллег «Сибур-Химпрома» на РМЗ изготовили вал и предотвратили простой пермского завода компании.

«Сегодня команда завода ремонтирует детали для «ЗапСибНефтехима», АГХК, «СИБУР-Кстово», «Казаньоргсинтеза», «Томскнефтехима» и других площадок компании. Обновленный РМЗ способен брать на себя изготовление критичных деталей и обслуживание нефтехимических производств далеко за пределами Татарстана», – рассказывает директор завода Александр Борисов.

Что дальше?

В этом году завершен первый этап масштабной модернизации ремонтно-механического завода. В ходе работ реконструировали и построили блок изготовления, в модернизацию компания вложила 10 млрд рублей.

При этом, как отмечает Вадим Райманов, поломка или износ деталей – составная часть жизненного цикла любого оборудования, «поэтому работа у завода будет всегда».

Чтобы сделать ее еще более эффективной, к 2029 году на заводе проведут полную консолидацию ремонтной базы: вместо разрозненных и устаревших цехов будут построены 4 крупные единые ремонтные мастерские (ЕРМ) общей площадью 20 000 м² (это почти 3 футбольных поля) и оснащено 17 инструментальных мастерских (ИРМ).

Это позволит собрать весь ремонтный персонал в единых сервисных центрах прямо на промплощадке для оперативного обслуживания производственных цехов предприятия.