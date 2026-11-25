Более 300 тыс. жителей Татарстана записались на прием к врачу через мессенджер МАКС за текущий год. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра здравоохранения республики Андрей Ефремов.

«Через мессенджер МАКС на прием к врачу записались за этот год более 300 тысяч наших жителей», – заявил Ефремов. Он отметил, что сервис оказался востребованным. По словам замминистра, запись возможна через привязку Госуслуг в боте МАКС, что удобнее, чем звонить в поликлинику.

Ефремов также напомнил, что через МАКС можно не только записаться к врачу, но и получить результаты анализов, а также закрыть больничный дистанционно – этой возможностью ежемесячно пользуются более 10 тыс. пациентов.