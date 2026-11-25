XIX Международный фестиваль искусств «Филармониада» пройдет в Казани с 1 по 15 декабря 2026 года на сцене Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая. О программе форума, итогах года и награждении журналистов рассказали на пресс-конференции «Татар-информа».

Фестиваль проводится с 2008 года и за это время закрепился как один из ключевых проектов культурной жизни республики. Директор филармонии Кадим Нуруллин отметил, что проект давно вышел за рамки регионального смотра.

«Многие филармонии позаимствовали само слово "филармониада", потому что оно легко входит в такие большие концертные учреждения, как филармония. С этим названием мы попали в десятку», – сказал он.

Кроме того, директор напомнил, что следующий год для филармонии и Государственного ансамбля песни и танца РТ будет юбилейным – им исполнится по 90 лет.

Открытие фестиваля 1 декабря доверено Филармоническому джаз-оркестру Республики Татарстан под руководством Сергея Васильева и певице и саксофонистке Марьям Мерабовой. Сергей Васильев напомнил, что коллектив и артистка уже работали над совместными проектами, в том числе на сцене московского «Зарядья».

«Палитру ее таланта невозможно описать, нужно обязательно это послушать: от каких-то композиций ретро, которые знают все, до абсолютно уникальных произведений, которые вы просто нигде не услышите», – поделился дирижер.

В пятнадцатидневной афише заявлены академическая музыка, киномузыка, фольклор, театральные постановки и эстрада. Директор Государственного оркестра народных инструментов РТ Ренат Закиров обратил внимание на сочетание жанров и литературно-музыкальные программы.

«Когда они сочетаются вместе, рождается совершенно новая художественная композиция. И вот, казалось бы, знакомый текст знаменитого произведения может раскрываться совершенно новыми красками», – отметил Закиров.

Среди ярких событий фестиваля:

– выступление Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под управлением Сергея Скрипки (2 декабря);

– музыкально-литературный моноспектакль «Евгений Онегин» с Дмитрием Дюжевым и оркестром под управлением Анатолия Шутикова (3 декабря);

– сольный вечер пианиста Ивана Бессонова (4 декабря);

– «Денискины рассказы» и концерт Альбины Шагимуратовой с оркестром им. Некрасова (5 декабря);

– спектакли «Петербургской оперетты» (6 декабря);

– проект «Дудук и Голос» (7 декабря);

– «Аргентинское танго» с Solo Tango Orquesta (8 декабря);

– вечер юмора Сергея Дроботенко (10 декабря);

– фольклорные программы ансамбля Айдара Файзрахманова и театра «Айкай» (11 и 12 декабря);

– спектакль «Шурале. Эхо Кырлая» и вечер Государственного ансамбля песни и танца РТ (13 и 14 декабря).

Завершится фестиваль 15 декабря международным гала-концертом «Парад голосов» с участием вокалистов из шести стран, включая солиста ТАГТОиБ им. М. Джалиля Артура Исламова.

Отдельно на пресс-конференции подвели итоги года и вручили благодарственные письма представителям СМИ за освещение событий филармонии.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»