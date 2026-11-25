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Заранее проверить информацию о трудовом стаже, пенсионных коэффициентах и периодах ухода за детьми или службы в армии помогает будущим пенсионерам из Татарстана Отделение Социального фонда РФ по РТ. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

«Подготовку к назначению пенсии лучше начинать за один-два года до достижения пенсионного возраста. За это время можно обнаружить неточности в сведениях о стаже, восстановить недостающие документы и уточнить периоды работы, которые влияют на размер будущей выплаты», – рассказали в пресс-службе.

Особое внимание специалисты СФР уделяют сведениям, которые не всегда отражаются в индивидуальном лицевом счете полностью. Так, при расчете пенсии могут учитываться не только годы официальной работы, но и служба в армии, периоды ухода за детьми, инвалидами первой группы и людьми старше 80 лет. Если информация отсутствует или требует уточнения, ее проверяют до назначения пенсии.

«Иногда человек узнает о недостающих сведениях только тогда, когда уже собирается выходить на пенсию. Поэтому мы предлагаем проверить документы заранее. За год или два гораздо проще уточнить информацию у работодателя, найти архивные сведения и разобраться в спорных периодах. В результате к моменту назначения пенсии основные вопросы уже решены», – отметил управляющий Отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

30 тыс. жителей Татарстана в 2026 году вышли на пенсию после предварительной проверки стажа и документов. В этом году право на страховую пенсию по старости на общих основаниях получают женщины 1967 года рождения в возрасте 59 лет и мужчины 1962 года рождения в возрасте 64 лет. При этом для назначения пенсии необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Проверить информацию о сформированных пенсионных правах можно самостоятельно. Для этого нужно заказать выписку из индивидуального лицевого счета на портале госуслуг. В документе отражаются учтенные периоды работы, страховой стаж и количество пенсионных коэффициентов. При обнаружении неточностей можно обратиться в Отделение СФР по Республике Татарстан.