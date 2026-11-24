Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

Набор на образовательную программу для молодежи по профилактике зависимостей и правонарушений открыли в Альметьевском районе. Участники в течение двух месяцев будут встречаться со специалистами, учиться выступать перед аудиторией и разрабатывать просветительские проекты для школьников и студентов, сообщает пресс-служба района.

Обучение также включает практическую работу совместно с районной администрацией. В конце программы молодые люди представят свои проекты экспертам и получат сертификаты.

Подать заявку могут жители Альметьевского района в возрасте от 16 до 35 лет, которые учатся или работают на его территории. Прием заявок продлится до 1 декабря 2026 года.

Анкета для участия доступна по ссылке.