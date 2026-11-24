Заготовка противогололедных материалов для обработки федеральных автодорог в Татарстане завершена в полном объеме. В наличии имеется 91 тыс. тонн необходимых реагентов. Об этом сообщил на брифинге в Доме Правительства РТ начальник «Волго-Вятскуправтодора» Ильнур Нурмухаметов.

«Ряд подрядных организаций применяют чистую соль для обработки дорожного покрытия на трассах Казань – Оренбург с 11-го по 20-й километр, М7 с 988-го по 1068-й километр, от Костенеево до выезда из Набережных Челнов, а также на подъезде к Кирову от М7 с 15-го по 92-й километр. Применение чистой соли доказало высокую эффективность в борьбе с гололедом. И этот метод является более экологичным и экономически выгодным по сравнению с использованием песко-соляной смеси», – сказал он.

Нурмухаметов отметил, что для содержания участков федеральных автодорог задействовано 305 единиц техники. У подрядных организаций имеется 18 баз для хранения противогололедных материалов. Для техники оборудовано 16 теплых стоянок, а для персонала – 36 помещений для отдыха и обогрева, добавил он.

Кроме того, по его словам, «Волго-Вятскуправтодор» организовал круглосуточную диспетчерскую службу для мониторинга состояния федеральных автодорог.

«Оперативный контроль дорожной и метеорологической обстановки на федеральных трассах осуществляется с помощью 41 дорожной метеостанции. Эти станции позволяют в режиме реального времени оценивать состояние дорожного покрытия и условия проезда, формировать прогнозы погоды на ближайшие два – четыре часа», – подчеркнул начальник управления.

Он заметил, что на федеральных трассах в Татарстане насчитывается 15 участков с затяжными спусками и подъемами. «В сложных погодных условиях там будет организовано дежурство тяжелой дорожной техники для обеспечения безопасности движения. Также на участках с возможным образованием зимней скользкости подрядными организациями установлены 254 дорожных знака „Скользкая дорога“», – проинформировал Нурмухаметов.

В случае непредвиденных ситуаций он попросил обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу «Волго-Вятскуправтодора» по телефону: 8 (843) 273-54-08.