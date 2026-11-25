Сборные России по волейболу стартуют в Лиге наций в Бразилии
Мужская и женская сборные России по волейболу начнут выступление в групповом раунде Лиги наций в Бразилии.
Международная федерация волейбола (FIVB) опубликовала схему сезона на официальном сайте.
Мужской групповой турнир пройдет с 9 июня по 18 июля.
Россияне начнут предварительный этап в Бразилии (9–13 июня), где их соперниками станут сборные Аргентины, Бразилии, Ирана и Болгарии.
Затем команда сыграет на Филиппинах (23–27 июня) против Японии, Словении, США и Китая.
Третью игровую неделю россияне проведут в Японии (14–18 июля), где встретятся с Турцией, Италией, Францией и Кубой.
Женская сборная России проведет свои матчи в Бразилии (2–6 июня), Макао (16–20 июня) и Турции (7–11 июля).
В Бразилии соперницами россиянок станут Нидерланды, Италия, Сербия и Бразилия.
В Макао команда сыграет с Доминиканской Республикой, Таиландом, Китаем и Канадой. В Турции — со Словенией, Францией, Чехией и Турцией.
Финальный этап женского турнира пройдет с 21 по 25 июля, мужского — с 28 июля по 1 августа.
Летом FIVB допустила сборные России до международных соревнований с национальной символикой.