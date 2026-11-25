Фото: fivb.com

Мужская и женская сборные России по волейболу начнут выступление в групповом раунде Лиги наций в Бразилии.

Международная федерация волейбола (FIVB) опубликовала схему сезона на официальном сайте.

Мужской групповой турнир пройдет с 9 июня по 18 июля.

Россияне начнут предварительный этап в Бразилии (9–13 июня), где их соперниками станут сборные Аргентины, Бразилии, Ирана и Болгарии.

Затем команда сыграет на Филиппинах (23–27 июня) против Японии, Словении, США и Китая.

Третью игровую неделю россияне проведут в Японии (14–18 июля), где встретятся с Турцией, Италией, Францией и Кубой.

Женская сборная России проведет свои матчи в Бразилии (2–6 июня), Макао (16–20 июня) и Турции (7–11 июля).

В Бразилии соперницами россиянок станут Нидерланды, Италия, Сербия и Бразилия.

В Макао команда сыграет с Доминиканской Республикой, Таиландом, Китаем и Канадой. В Турции — со Словенией, Францией, Чехией и Турцией.

Финальный этап женского турнира пройдет с 21 по 25 июля, мужского — с 28 июля по 1 августа.

Летом FIVB допустила сборные России до международных соревнований с национальной символикой.