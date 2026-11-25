Ученые Казанского научного центра РАН разработали микробный комплекс, который помогает разлагать органические отходы и устранять вещества, вызывающие неприятный запах. В лабораторных испытаниях он показал более высокую эффективность, чем коммерческий биопрепарат. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе центра.

Исследователи выделили из осадков сточных вод 35 штаммов бактерий и изучили их способность расщеплять органические вещества – жиры, белки, крахмал и целлюлозу. На основе наиболее подходящих микроорганизмов создали два комплекса – МГ1 и МГ2.

«В основе разработки – природные микроорганизмы, способные разлагать различные компоненты органических отходов», – пояснили в пресс-службе.

В состав первого комплекса вошли четыре штамма бактерий. Второй дополнительно включает микроорганизмы, способные размножаться при температуре до 50 градусов. Это свойство может пригодиться при переработке больших объемов отходов, поскольку внутри их скоплений температура повышается в процессе разложения органики.

В лабораторном эксперименте продолжительностью 30 дней наиболее эффективным оказался комплекс МГ1. С его помощью содержание органических веществ в осадках снизилось с 13,21% до 9,04%. Для сравнения, при использовании коммерческого препарата «Аквавицин-А» показатель составил 11,16%, а второго комплекса МГ2 – 11,59%. Без обработки содержание органики практически не изменилось.

Еще одним результатом стало устранение веществ, которые вызывают неприятный запах.

«Применение МГ1 позволило полностью удалить из исследованных проб аммиак, метиламин и пирролидин», – отметили в центре.

Разработку рассматривают как возможную основу для новых отечественных технологий переработки отходов городских и промышленных очистных сооружений. Она может помочь уменьшить содержание органических веществ в осадках и снизить образование неприятных запахов.

Пока эффективность микробных комплексов подтверждена только лабораторными испытаниями. Следующий этап – проверка технологии на действующих очистных сооружениях, а также оценка ее работы при разных температурах и составе отходов.