В Татарстане обсудили причины роста задолженности муниципалитетов по арендной плате за земельные участки и имущество, а также меры по ее сокращению. Заседание рабочей группы провел заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Рустем Шамеев, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие проведено во исполнение поручения Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, данного по итогам республиканского совещания финансовых, казначейских и налоговых органов от 22 октября.

По состоянию на начало ноября долг перед бюджетами муниципальных образований составил 292,5 млн рублей. Из них 269,3 млн рублей приходится на аренду земельных участков, еще 23,1 млн рублей – на имущество. С начала года общая задолженность выросла почти на 4 млн рублей.

«Нам необходимо не просто фиксировать рост задолженности, а выявлять причины ее возникновения в каждом муниципалитете и применять адресные меры воздействия. Вопрос наполнения местных бюджетов требует персональной ответственности глав районов и усиления взаимодействия со службой судебных приставов», – подчеркнул Шамеев.

По итогам заседания подготовили рекомендации для глав муниципалитетов. Они направлены на сокращение задолженности и стабилизацию поступлений арендных платежей в местные бюджеты.

В заседании приняли участие представители Министерства финансов РТ, территориальных органов федеральной службы судебных приставов, а также руководители палат (управлений, комитетов) земельных и имущественных отношений республики.