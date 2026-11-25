Фото предоставлено Марией Шадриной

В Лаишевском районе кадеты Столбищенской школы приняли участие в сборе новогодних подарков для участников специальной военной операции. Вместе с волонтерами они расфасовали 327 подарков. Работа прошла в Столбищенском доме культуры при поддержке благотворительного фонда «Помощь СВОим».

К сбору подарков присоединились школьники кадетского класса. Для бойцов подготовили наборы со сладостями и необходимыми в быту вещами. В каждый подарок волонтеры кладут конфеты, шоколадки, печенье, пряники, а также одноразовые бритвенные станки, крем, носки и влажные салфетки.

Фото предоставлено Марией Шадриной

Как рассказала руководитель фонда Марина Порфирьева, для дальнейшей фасовки подготовили еще 120 банок, однако пока не хватает сладостей.

«Очень нужны конфеты, батончики, шоколадки, печенье, пряники, чай, кофе 3 в 1. Давайте подарим нашим ребятам в зоне СВО свою заботу, любовь и тепло родного дома», – обратилась она к жителям района.

Принести сладости и другие необходимые вещи можно в Столбищенский дом культуры в будние дни с 9:00 до 14:00. К сбору подарков могут присоединиться все желающие.

Фото предоставлено Марией Шадриной