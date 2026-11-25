Кадеты Столбищенской школы подготовили 327 новогодних подарков для бойцов СВО
В Лаишевском районе кадеты Столбищенской школы приняли участие в сборе новогодних подарков для участников специальной военной операции. Вместе с волонтерами они расфасовали 327 подарков. Работа прошла в Столбищенском доме культуры при поддержке благотворительного фонда «Помощь СВОим».
К сбору подарков присоединились школьники кадетского класса. Для бойцов подготовили наборы со сладостями и необходимыми в быту вещами. В каждый подарок волонтеры кладут конфеты, шоколадки, печенье, пряники, а также одноразовые бритвенные станки, крем, носки и влажные салфетки.
Как рассказала руководитель фонда Марина Порфирьева, для дальнейшей фасовки подготовили еще 120 банок, однако пока не хватает сладостей.
«Очень нужны конфеты, батончики, шоколадки, печенье, пряники, чай, кофе 3 в 1. Давайте подарим нашим ребятам в зоне СВО свою заботу, любовь и тепло родного дома», – обратилась она к жителям района.
Принести сладости и другие необходимые вещи можно в Столбищенский дом культуры в будние дни с 9:00 до 14:00. К сбору подарков могут присоединиться все желающие.
Материал подготовлен при участии Марии Шадриной