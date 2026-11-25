Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

На площадке казанского лицея №35 – образовательного центра «Галактика» Штаб общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан совместно с Российским обществом «Знание» провел семинар по креативному мышлению для педагогов начальной школы «Развивайся. Учи. Созидай». Мероприятие состоялось в рамках партпроекта «Новая школа», сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Собравшихся поприветствовала лектор общества «Знание» и заместитель руководителя штаба Анастасия Исаева. Она заявила, что креативность – это способность генерировать новые идеи, находить нестандартные решения и видеть неочевидные связи. По ее мнению, в преподавании она превращает передачу знаний в увлекательный процесс и готовит учеников к быстро меняющемуся миру. «Всё начинается с внимания к жизни и готовности не действовать на автомате», – добавила спикер.

Исаева назвала четыре, на ее взгляд, ключевые задачи креативности в преподавании: адаптировать материал под разные уровни подготовки, создавать нестандартные задания, пробуждать любознательность и выходить из рутины. Она также упомянула четыре других актуальных направления: формирование безопасной среды, где ошибку обсуждают как часть поиска, развитие сотрудничества через командные творческие задания, персонализацию обучения и профессиональное развитие самого педагога

Отдельный блок лектор посвятила тормозящим креативность «лжеубеждениям», а также ловушкам мышления – конформизму, однобокому взгляду, ловушке подтверждения и эффекту якоря. Она выразила уверенность, что эти установки преодолеваются через показанные ею простые и регулярные упражнения.

Практическую часть занятия провела сотрудник штаба Альбина Пигулина. Разделившиеся на команды участники придумали названия, после чего ведущая провела прием «Неожиданная рокировка». Он должен был дать почувствовать, как важно уметь принимать неожиданные условия и адаптироваться.

Затем прошла серия практических конкурсов: методический блиц, ребусы, составление понятий из букв, понятийный диктант и угадывание словосочетаний по картинкам. После этого ивент-менеджер штаба Александр Ткачев провел интеллектуальную викторину «Бәйге». Участники встречи согласились, что она позволила увидеть, как креативный подход может работать в повседневной практике.

Совершенствование педагогического мастерства учителей способствует достижению целей национального проекта «Молодежь и дети», инициированного, как и другие нацпроекты, Президентом России Владимиром Путиным.