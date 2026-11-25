Фото: социальные сети Алины Загитовой

Бывшая фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова назвала четыре качества, которыми должен обладать достойный мужчина.

Загитова приняла участие в церемонии вручения премии VOICE MAN AWARDS и вручила награду одному из победителей — актеру Даниэлю Вегасу.

Отвечая на вопрос, какими чертами характера должен обладать мужчина, который заслуживает победу, Загитова перечислила их коротко.

«Честностью. Ответственностью. Трудолюбием. Чувством юмора. Вот и все», — цитирует экс-спортсменку The Voice.