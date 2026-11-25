В одном из многоквартирных жилых домов на улице Бигаш в Альметьевске загорелось потолочное перекрытие и обрешётка кровли.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, хозяин квартиры проснулся от звука пожарного извещателя и обнаружил возгорание. После сработки сигнализации два человека сумели эвакуироваться самостоятельно. Прибывшие пожарные успешно потушили возгорание, его площадь составила 26 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. Вероятной причиной пожара стал неверный монтаж электрооборудования.