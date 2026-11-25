Сегодня в Казани прошел совместный профилактический рейд Госавтоинспекции и ГБУ «Безопасность дорожного движения». Его целью было снижение аварийности с участием пожилых пешеходов.

Рейдовые мероприятия прошли в местах концентрации ДТП. Автоинспекторы и сотрудники ГБУ «БДД» подходили к пешеходам и предупреждали о опасности, поджидающей их на дороге, а также проводили профилактические беседы.

«В связи с сокращением светового дня отдельное внимание инспекторы уделили безопасности в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Пенсионерам рассказали о необходимости использовать световозвращающие элементов на верхней одежде и сумках», – рассказал начальник отделения ДПС ОГИБДД УМВД России по Казани Алмаз Садыков.

Для наглядности пешеходам показывали видео с мест аварий и обучающие видеоролики. Также сотрудники Госавтоинспекции использовали громкоговорители, через которые транслировали аудиосообщения.