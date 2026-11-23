Пригородными поездами в Татарстане в январе – октябре перевезено более 5,5 млн пассажиров, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«За десять месяцев пассажиры чаще всего отправлялись со станций Казань – 1 млн человек, Компрессорный – 322 тыс., Ометьево-2 – 316 тыс., Арск – 241 тыс., Вахитово – 155 тыс., Шемордан – 114,8 тыс. человек», – отметили в пресс-службе.

Пассажиропоток на станции Казань вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, на станции Компрессорный – на 1,5%, Ометьево-2 – на 2,5%, Арск – на 1,7%, Вахитово – на 7,5%, Шемордан – на 2%.