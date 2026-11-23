В школе Виктор Головин увлекся химией, побеждал на олимпиадах, а сегодня руководит командой по разработке катализаторов для предприятий СИБУРа. В интервью «Татар-информу» он рассказал, как прошел путь от научного сотрудника до директора, почему не стремится контролировать каждый шаг команды и чем живет за пределами лаборатории.





От школьных олимпиад до большой науки: как химия стала делом жизни

Интерес к химии у Виктора Головина появился задолго до поступления в университет. Он вырос в небольшом селе Республики Бурятия, где проживало около полутора-двух тысяч человек. В местной школе химию начинали изучать уже с шестого класса. Учительница заметила способности Виктора к решению химических задач и предложила заниматься углубленно. Уже в восьмом классе он начал участвовать в олимпиадах, причем соревновался с девятиклассниками.

«Я победил на районном, республиканском, федеральном окружном этапах, дошел до финала Всероссийской олимпиады. Вернулся домой без победы, но с определенным багажом знаний и книгами, которые мне посоветовали опытные олимпиадники», – вспомнил Головин.

После этого школьник начал целенаправленно готовиться к соревнованиям. В последующие годы он стал победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и завоевал серебряную медаль Международной Менделеевской олимпиады по химии. После девятого класса, в 15 лет, Виктор уехал в Новосибирск, где поступил в специализированную физико-математическую школу при НГУ.

Позднее он окончил факультет естественных наук Новосибирского государственного университета, выбрал специализацию в области катализа, продолжил научную деятельность в Институте катализа СО РАН и защитил кандидатскую диссертацию. В 2018 году по приглашению коллеги пришел работать в СИБУР.

«Можно сказать, что я такой счастливчик, который работает по специальности», – отметил ученый.

Восемь лет в СИБУРе: от научного сотрудника до директора

В СИБУР Виктор Головин пришел в 2018 году старшим научным сотрудником. Позднее возглавил лабораторию разработки гетерогенных катализаторов, а в ноябре 2026 года получил назначение на должность директора по гетерогенному катализу научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации». Он кандидат химических наук, автор шести патентов и шести научных публикаций. В 2025 году его вклад в развитие отрасли был отмечен наградой Министерства энергетики России.

Сегодня под руководством Головина работают около 40 человек. Они разрабатывают отечественные катализаторы для производства и очистки мономеров, а также для производства других органических продуктов, тестируют и внедряют на производства СИБУР катализаторы, сорбенты и ионообменные смолы альтернативных производителей. Часть созданных командой продуктов уже применяется на предприятиях компании, другие готовятся к внедрению.

В зоне ответственности Головина – не только разработки, а также масштабирование технологий, выпуск промышленных партий и сопровождение внедрения на производствах. Такая работа требует не только глубоких знаний химии, но и понимания технологических процессов и особенностей промышленного оборудования.

«Катализатор – это компонент, который заставляет идти реакцию в нужном направлении», – объяснил ученый.

Например, с помощью катализаторов пропан превращают в пропилен, из которого затем производят полипропилен. Этот материал используется для изготовления упаковки, медицинских изделий и автомобильных деталей.

Больше всего в научной работе Головина привлекает возможность решать сложные практические задачи. Для создания катализатора приходится использовать знания из разных областей химии, исследовать свойства материалов и учитывать требования производства. Причем иногда эти требования противоречат друг другу.

По словам ученого, поиск баланса между порой противоречивыми требованиями – одна из самых интересных частей его работы. Ведь от найденного решения зависит эффективность промышленного оборудования.

«Всё, что не нашли, нужно было разработать самим»

К 2022 году СИБУР уже около 15 лет последовательно развивал собственную научно-исследовательскую деятельность. За это время компания сформировала научные компетенции и опыт разработки технологических решений. Именно этот задел позволил в относительно короткие сроки ответить на новые вызовы, связанные с ограничением поставок зарубежных катализаторов и специальной химии. После нарушения привычных цепочек поставок специалистам пришлось искать альтернативные решения, чтобы обеспечить стабильную работу производств.

«Конечно, объем работы был большой. Нужно было исследовать новые рынки. Но мы понимали, что можем опереться и на собственные разработки. А там, где не удавалось найти достойную замену, перед нами стояла амбициозная задача: всё, что не нашли, нужно было разработать самим», – рассказал Головин.

В 2022–2023 годах команда изучила предложения новых поставщиков, испытала образцы катализаторов, сорбентов и ионообменных смол и подобрала решения для предприятий компании. Параллельно специалисты занимались собственными разработками.

Под руководством Головина была отработана на пилотной установке технология капельного формования носителя для катализатора дегидрирования пропана, получены рецептуры катализаторов для очистки различных пиролизных потоков.

Одним из примеров собственных разработок компании стал проект «Нобель» – создание отечественного катализатора дегидрирования пропана и специального носителя для него. В ноябре 2024 года Виктор Головин представил результаты этой работы на Форуме молодых ученых стран БРИКС. К тому моменту разработка успешно прошла пилотные испытания.

Некоторые разработки уже применяются на предприятиях СИБУРа. При участии Головина был разработан и загружен на «ЗапСибНефтехиме» катализатор дегидрирования н-бутана в бутадиен-1,3. Другие продукты ожидают загрузки и запуска на производствах компании.

В 2026 году команда подошла к завершению выпуска промышленной партии уже шестого катализатора по собственной рецептуре. Еще несколько разработок были произведены и внедрены ранее. Некоторые катализаторы совершенствуются уже в третьем поколении с учетом опыта промышленного использования. «Наверное, большой повод для гордости – то, что все проекты, которые у нас были открыты, на текущий момент идут успешно», – отметил ученый.

Одним из самых ярких профессиональных впечатлений для Головина стал момент, когда он увидел на складе бочки с катализатором под маркой СИБУРа. Еще недавно этот продукт существовал лишь в лаборатории, а теперь его выпускали в промышленном масштабе. Для ученого это стало наглядным подтверждением того, что результаты работы команды находят применение на реальном производстве.

«Задача – не контролировать каждый шаг, а помогать расти»

Управленческий опыт Виктор Головин начал приобретать еще в аспирантуре, где руководил несколькими научными проектами и организовывал работу исследовательских команд. Позднее эти навыки пригодились в СИБУРе. По словам ученого, руководителю важно не только разбираться в профессиональных вопросах, но и уметь находить общий язык с разными людьми.

С назначением на новую должность расширился и круг его задач. Если научный сотрудник обычно сосредоточен на одном-двух проектах, то руководитель видит результаты сразу нескольких направлений и может использовать удачные решения одной команды в работе другой.

Головин не сторонник жесткого контроля. Своим главным управленческим принципом он назвал доверие к сотрудникам и свободу научного поиска.

«Мой первый научный руководитель очень любил прийти, обсудить, что мы делаем, подсказать, в каком направлении двигаться, а через две-три недели снова поинтересоваться, как идут дела. Мне очень нравится этот подход, и я стараюсь внедрять его в подразделениях, которыми руковожу», – рассказал Виктор.

При этом самостоятельность сотрудников не означает отсутствия контроля. Руководитель должен вовремя заметить, когда исследование заходит в тупик, предложить другое направление или поделиться опытом предыдущих проектов. Важно сохранить свободу научного поиска, не забывая о конечном результате.

Головин также стремится создавать условия для профессионального роста сотрудников. В его подразделении есть примеры, когда молодые специалисты за несколько лет становились начальниками лабораторий. При этом он считает, что развитие не обязательно должно быть связано с руководящей должностью: можно строить карьеру и как научный эксперт.

«Я буду только рад, если кто-то из сотрудников так быстро разовьется, что будет готов выполнять весь мой функционал. Это, мне кажется, самая главная задача руководителя – развивать свой персонал таким образом, чтобы процесс работал независимо ни от чего. Это идеальная система», – подчеркнул Головин.

От новых катализаторов – к новым возможностям нефтехимии

За последние годы команда Виктора Головина накопила опыт разработки отечественных катализаторов для существующих промышленных процессов. Сегодня специалисты продолжают сопровождать их внедрение и искать новые направления исследований.

В перспективе собственные технологии могут позволить СИБУРу расширить портфель выпускаемых полимеров и освоить производство новых востребованных химических продуктов. Именно к таким задачам стремится перейти ученый.

«Если бы мы создали собственное производство и разработали для него отечественный катализатор, с помощью которого можно получать продукт, прежде закупавшийся за рубежом, это было бы идеально. Мы к этому идем, стремимся и, думаю, реализуем», – поделился Головин.

Для него важно, чтобы отечественные разработки не ограничивались заменой зарубежных решений, а открывали новые возможности для нефтехимической отрасли.

Как увлечение химией уживается с любовью к искусству и спорту

За пределами лаборатории Головин увлекается литературой и искусством. Особенно любит русскую классику XIX века, а среди писателей выделяет Федора Достоевского.

Еще одна его страсть – скульптура. Виктора восхищает мастерство людей, способных создавать произведения искусства из камня. Однажды он и сам попробовал заняться резьбой по дереву, но сильно порезал палец ножом. После этого, как пошутил ученый, решил любоваться готовыми работами, сохранив обе руки и все десять пальцев.

Головин любит гулять по городам, рассматривать архитектуру и посещать музеи. Особенно его впечатляет Санкт-Петербург с его историческими фасадами и скульптурами.

Интерес к прекрасному проявляется и в другом увлечении – фотографии. В свободное время Виктор фотографирует на смартфон и самостоятельно обрабатывает снимки. По его словам, это помогает переключить внимание с рабочих задач.

Есть у ученого и другой способ отвлечься от напряженного дня – тренажерный зал. Головин с юмором рассказал, что после тяжелой работы предпочитает выместить накопившиеся эмоции на штанге и вернуться домой в хорошем настроении. Спорт, считает он, полезен не только для физического, но и для психологического состояния.

Казань стала для Виктора четвертым городом, в котором он жил после Бурятии, Новосибирска и Томска. Столицу Татарстана он считает одним из самых красивых городов России. Особенно ценит то, что за исторической застройкой здесь следят и поддерживают ее в хорошем состоянии. Успел оценить Головин и татарскую кухню: его фаворитом стала колбаса из конины.

Фото предоставлены пресс-службой «СИБУР Инновации»