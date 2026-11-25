Сокращение выдач затронуло не только республику, но и другие регионы России. Как изменилась ситуация с жилищным кредитованием и какие тенденции наблюдаются на рынке недвижимости – в материале «Татар-информа».





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ипотечное кредитование в Татарстане снизилось почти вдвое

В Татарстане в октябре 2026 года банки выдали 2,67 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 10,75 млрд рублей. Такие данные приводит Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).

По сравнению с сентябрем количество оформленных займов сократилось на 47%, а объем кредитования – на 56%.

В сентябре жители Татарстана оформили 5,03 тыс. ипотечных кредитов на 24,33 млрд рублей. Таким образом, за месяц количество выдач сократилось на 2,36 тыс., а объем кредитования – на 13,58 млрд рублей.

Средний размер ипотечного кредита в республике в октябре составил 4,02 млн рублей против 4,84 млн рублей месяцем ранее. Средний срок кредитования сократился с 283 до 220 месяцев – с 23 лет и 7 месяцев до 18 лет и 4 месяцев.

При этом Татарстан занял четвертое место среди регионов России по объему выданной ипотеки. Выше в рейтинге оказались Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В этих регионах в октябре выдали ипотек на 35,13 млрд, 22,16 млрд и 16,1 млрд рублей соответственно.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россияне массово отказываются от ипотеки на новостройки

В октябре доля ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках в России составила 21% от общего количества выдач. Для сравнения: в сентябре показатель достигал 42%, а в октябре 2025 года – 44%. В денежном выражении на первичное жилье пришлось 32% ипотечного кредитования против 53% месяцем ранее. Таким образом, основная часть ипотечных сделок в октябре пришлась на вторичный рынок.

Средний размер кредита на покупку квартиры в новостройке составил 5,52 млн рублей. В сентябре он достигал 5,9 млн рублей. Средний срок кредитования также уменьшился: с 26,5 до 20 лет и 7 месяцев. При этом полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья в новостройке выросла с 15,5% до 16,6%.

Генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро Михаил Алексин связал снижение ипотечной активности с ужесточением условий программ с государственной поддержкой. По его словам, объем выдач по льготной ипотеке в октябре сократился почти в пять раз, а в структуре кредитования стали преобладать займы на рыночных условиях.

«Период, когда льготные программы формировали тренды, представляется завершенным, дальнейшее развитие сегмента будет определяться рыночными механизмами. При этом предпосылок для роста в ближайшей перспективе нет: высокий уровень ставок и жесткая макропруденциальная политика регулятора будут сдерживать рынок», – отметил Алексин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Не стоит ждать роста ипотечного рынка»

Рост ипотечного рынка в ближайшее время маловероятен: выдача кредитов может остаться на октябрьском уровне с колебаниями в пределах 10–15%. При этом дальнейшее снижение также нельзя исключать. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал вице-президент Гильдии риэлторов Татарстана Руслан Садреев.

По его словам, октябрьский спад был ожидаемым на фоне изменения условий семейной ипотеки с 1 октября 2026 года. Поскольку именно эта программа в последнее время формировала основную часть ипотечных выдач, многие семьи постарались оформить кредиты до вступления новых правил в силу.

«Те, кто планировал приобрести квартиру по семейной ипотеке, старались выйти на сделку в августе либо уже в сентябре. Поэтому перевес на сентябрь достаточно высокий, и статистика как раз об этом говорит», – пояснил эксперт.

Он добавил, что теперь господдержка стала более адресной, а процентная ставка зависит от количества детей в семье. При этом на число сделок также влияют сокращение срока кредитования по льготной ставке до 15 лет и обязанность заемщика зарегистрироваться по месту жительства в приобретенной по льготной ипотеке квартире.

«Все-таки еще достаточно семей, которые могут воспользоваться семейной ипотекой. Но эти факторы тоже тормозят рынок, поэтому роста ждать не стоит. А будет ли снижение – покажет время», – сказал Садреев.

По мнению эксперта, на фоне изменений условий льготного кредитования покупателям стоит обратить внимание на вторичный рынок жилья. Сейчас разница в стоимости квартир на первичном и вторичном рынках составляет около 15%, тогда как год назад достигала примерно 30%. При этом цены на вторичное жилье не снижаются, а в некоторых сегментах даже наблюдается рост.

«Сегодня процентная ставка на вторичном рынке находится в диапазоне 17–19% годовых. Но если сумма кредита небольшая, условно 3–4 млн рублей, то семья со средним доходом в принципе может ее осилить с учетом своих обстоятельств в целях приобретения подходящего объекта. Например, кто-то планирует продать другой объект недвижимости и позже закрыть кредит полностью или получить дивиденды, например, со вклада, и частично погасить задолженность по кредиту. Если использовать эти инструменты, то сегодня выгодно купить квартиру и на вторичном рынке», – отметил Садреев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Снимать жилье сейчас гораздо выгоднее, чем покупать»

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с «Татар-информом» заявил, что снижение ипотечного кредитования в октябре отражает долгосрочную тенденцию, которая наблюдается уже более трех лет. По его словам, высокая стоимость рыночной ипотеки делает такие займы недоступными для значительной части населения.

«Большая часть ипотечных кредитов на сегодняшний момент – это заградительная ипотека. Для людей она абсолютно недоступна, и такая высокая процентная ставка, безусловно, блокирует возможность получать кредиты. Гораздо более разумными в нынешней ситуации являются аренда жилья и размещение денежных средств на депозитах для того, чтобы приумножать этот капитал с целью покупки. Поскольку рост цен замедлился, такая стратегия является наиболее разумной с точки зрения потребительского поведения на рынке жилья», – считает Апрелев.

Эксперт также обратил внимание на сокращение среднего срока ипотечного кредитования. Если раньше россияне брали займы преимущественно на 20 лет и более, а в периоды высокой активности рынка средний срок достигал 28 лет, то сейчас он составляет около 17 лет. По словам Апрелева, заемщики стараются максимально сократить период выплаты кредита.

Еще одна особенность нынешнего рынка – изменение целей оформления ипотеки. По оценке эксперта, более 70% заемщиков используют жилищные кредиты не для приобретения первого жилья, а для проведения обменных и альтернативных сделок.

«В основном люди берут ипотеку для того, чтобы обслуживать обменные операции на вторичном рынке. То есть для того, чтобы купить новое жилье, которое лучше отражает потребности человека: он берет ипотеку, а потом продает свое старое жилье и гасит этот ипотечный кредит досрочно. Либо человек рассматривает альтернативную сделку – покупку и одновременную продажу собственного жилья – и берет небольшой ипотечный кредит, которого ему не хватает для того, чтобы покрыть разницу в стоимости. Вот это на сегодня 80% всех сделок на рынке недвижимости», – пояснил Апрелев.

По его словам, покупатели либо используют собственные накопления, либо оформляют небольшие кредиты, которые планируют погасить после продажи недвижимости или снятия средств с депозитов. Это свидетельствует о том, что вторичный рынок сейчас преимущественно состоит из альтернативных сделок.

Апрелев добавил, что замедление затрагивает не только ипотечное кредитование, но и сам рынок вторичного жилья. В качестве примера он привел Москву, где в октябре впервые за последние четыре года сократилось количество сделок в период активного делового сезона.

«Причины не только в ипотеке, но и в том, что располагаемых доходов населения становится меньше», – заключил эксперт.