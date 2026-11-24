Открыта регистрация на IV Республиканский форум гражданского участия «Добрый Татарстан». Он пройдет 4 и 5 декабря 2026 года и соберет около 2 тыс. человек – представителей добровольческих объединений, органов власти, НКО и бизнеса.

Одной из главных тем форума станет 20-летие развития добровольчества в Татарстане. Участников ждут деловая, образовательная и культурная программы, практические занятия и выставка.

На встречах обсудят инструменты для повседневной работы добровольцев, развитие новых компетенций и поиск решений для волонтерского сообщества. Присоединиться к форуму смогут как опытные добровольцы, так и те, кто только планирует заниматься общественно полезной деятельностью.

Завершится мероприятие церемонией награждения. Участникам вручат премию Раиса Татарстана в сфере добровольчества «Добрый Татарстан», почетные знаки за вклад в развитие добровольчества и благодарственные письма.

Форум организует АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» при поддержке правительства республики и совместно с Министерством по делам молодежи Татарстана.

Зарегистрироваться можно на сайте проекта.

Фото и видео предоставлены организаторами