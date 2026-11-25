Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

В Татарстане планируют внедрить робототехнические разработки с применением искусственного интеллекта в образовательных учреждениях и на специализированных полигонах. Проекты производственного объединения «Зарница» представили Почетному Председателю Государственного Совета республики Фариду Мухаметшину, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Он встретился с депутатом Госсовета, руководителем депутатской группы «ТНВ» и производственного объединения «Зарница» Артуром Абдульзяновым. В ходе встречи Мухаметшин ознакомился с социальными проектами предприятия, в том числе с разработками в сфере робототехники.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Новые решения позволят школьникам не только изучать передовые технологии, но и осваивать их на практике. После апробации на республиканских полигонах робототехнические изделия планируют использовать на общероссийских и международных площадках, где будут проходить соревнования.

«Наши школьники смогут тренироваться на этих площадках, демонстрировать свои навыки и получать соревновательный опыт. Особое значение это имеет для развития технического мышления и устойчивого интереса к инженерным и цифровым направлениям, такой подход обеспечивает преемственность между школьным образованием и подготовкой будущих специалистов», – отметил Артур Абдульзянов.